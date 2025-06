© Foto: Md Mamun Miah - imageBROKER.com

Die Einführung des E-Rezepts in Deutschland sollte der wichtigste Antrieb für die Online-Apotheke von Redcare werden. Doch die Nutzerzahlen entwickeln sich rückläufig, Analysten schlagen Alarm.Die Aktien von Redcare Pharmacy stehen nach einer herben Analysten-Kehrtwende am Mittwoch tief im Minus. Die Analysten von Kepler Cheuvreux stuften die Papiere des Online-Apothekenbetreibers von "Buy" auf "Hold" herab. Das Kursziel wird von 150 auf 130 Euro gesenkt. Hintergrund ist eine kritische Einschätzung zur Zukunft des E-Rezept-Geschäfts - ein Kernelement der Redcare-Wachstumsstory. Kepler-Analyst Sven Sauer weist in einer aktuellen Studie auf ein "strukturelles Risiko" hin, das durch die …