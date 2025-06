Lengede (ots) -Um im Alter finanziell abgesichert zu sein, ist eine gute Vorsorge unerlässlich. Längst hat es sich herumgesprochen, dass die staatliche Rente kaum ausreichen wird. Auch klassische Vorsorgeformen wie das Sparbuch haben ausgedient, da sie nur wenig Zinsen erwirtschaften. Immobilien galten hingegen immer als krisenfeste Investition für die Zukunft. Allerdings ist der Markt nicht vor den wirtschaftlichen Unsicherheiten gefeit, etwa steigende Zinsen und eine schwankende Nachfrage.Viele Anleger fragen sich daher, ob ein Immobilienkauf immer noch die richtige Strategie darstellt, um finanzielle Sicherheit für das Alter zu gewährleisten, und welche Immobilien Rendite einbringen. Festzuhalten ist: Der Immobilienmarkt ist immer noch eine sinnvolle Option, um Geld für die Zukunft anzulegen. Allerdings bedarf es einer guten Planung und sorgfältiger Berechnungen im Vorfeld. Wer weiß, worauf er beim Erwerb von Objekten achten muss, eröffnet sich lukrative Möglichkeiten.Renditechancen und Vorteile von ImmobilieninvestmentsInvestitionen in Immobilien stellen nach wie vor eine kluge Strategie für die Zukunft dar. Zwar sind die Zinsen gestiegen, was die Finanzierung teurer macht, dafür verzeichnen die Preise jedoch einen Abwärtstrend. Dadurch eröffnen sich Chancen auf den Erwerb von Immobilien, für die noch vor einigen Jahren deutlich höhere Preise aufgerufen wurden. Zudem sind Immobilien inflationssicher, denn in der Regel steigen Mieten und Immobilienwerte in Zeiten einer Inflation.Ist das Objekt einmal vollständig abbezahlt, lassen sich zudem Mieteinkünfte generieren, die die Rente als reiner Gewinn optimal ergänzen oder sogar als Rentenersatz dienen können. Im Vergleich zu klassischen Anlageformen wie fondsgebundenen Policen oder Lebensversicherungen erwirtschaften Immobilien ferner eine deutlich höhere Rendite. Häufig erfolgt der Vermögensaufbau im Hintergrund, ohne dass der Eigentümer aktiv etwas dafür tun muss.Die Bedeutung der Makro- und MikrolageDamit das Investment in Immobilien gelingt, sind einige wichtige Erfolgsfaktoren zu beachten. Vor allem die Lage entscheidet maßgeblich darüber, wie viel Rendite ein Objekt einbringt. Sie beeinflusst den Wert in hohem Maße, da sie sich auf die Nachfrage und Preisgestaltung auswirkt. Zu unterscheiden ist zwischen der Makrolage, die sich auf die Stadt oder Region bezieht, und der Mikrolage, die das direkte Umfeld des Objekts beschreibt und eine zentrale Rolle für die Vermietbarkeit spielt.Kriterien, die die Qualität der Makrolage auszeichnen, umfassen etwa die Infrastruktur wie Anbindung und Freizeitangebote sowie die Bevölkerungsentwicklung, Wirtschaftskraft und die Tendenzen der Miet- und Kaufpreise. Bei der Mikrolage stehen unter anderem die Versorgungsmöglichkeiten in direkter Nähe, etwa Schulen, Ärzte oder Einkaufsmöglichkeiten, im Fokus. Auch die Verkehrsanbindung, der Charakter der Nachbarschaft oder eventuelle Lärmbelastungen wirken sich auf die Mikrolage aus.Bausubstanz und der Einfluss von MieternNeben der Lage ist natürlich auch der Zustand der Immobilie ein entscheidender Wertfaktor, da er bestimmt, wie teuer eventuelle Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen ausfallen können. Dabei kommt es vor allem auf die technische Ausstattung und Bausubstanz an, die von folgenden Eigenschaften geprägt sind:- Alter- Energieeffizienz und Dämmung- Heizungsanlage und Elektrik- SanierungsbedarfModerne oder gut sanierte Gebäude gehen meist mit weniger Kosten einher. Sind größere Maßnahmen nötig, ist dies bei der Finanzplanung einzuplanen.Vorhandene Mietverträge können vorteilhaft sein oder einen Risikofaktor darstellen. Zu prüfen sind in diesem Zusammenhang Mieterstruktur, Mietausfallrisiko und der Mietspiegel.All dies zeigt: Über den Erfolg eines Immobilieninvestments entscheidet vor allem die Strategie. Ist sie durchdacht, langfristig ausgerichtet und umfasst alle Einflussgrößen, sind die Erfolgschancen für die Altersvorsorge gut.Über Tim Segler:Tim Segler ist der Geschäftsführer der Signum Real Estate GmbH. Als erfahrener Bauträger und Projektentwickler unterstützt er seine Kunden dabei, mit sanierten und renditestarken Immobilien Vermögen aufzubauen und ihre Altersvorsorge zu sichern. Das Team um Tim Segler bereitet die Objekte optimal für Kapitalanleger vor und begleitet Interessenten zuverlässig durch den gesamten Kaufprozess. Mehr Informationen unter: https://signum-realestate.com/Pressekontakt:Signum Real Estate GmbHVertreten durch: Tim Seglerinfo@signum-realestate.comhttps://signum-realestate.com/Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Signum Real Estate GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179045/6048840