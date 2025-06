Düsseldorf (ots) -Mintel, eines der weltweit führenden Unternehmen für Marktforschung und Market Intelligence, gibt heute die Übernahme von Black Swan Data bekannt. Das KI-Unternehmen ist spezialisiert auf die Analyse und Vorhersage von Trends in den sozialen Medien.Die ambitionierte Partnerschaft vereint zwei Marktführer mit derselben Vision: die Revolution evidenzbasierter Prognosen und die Zukunft der Marktforschung. Mintels tiefgreifende Expertise zu Konsument:innen, Produktneuheiten, Warengruppen und Branchen im Zusammenspiel mit Black Swans Echzeitanalyse von Social-Media-Trends und -Unterhaltungen eröffnen vollkommen neue Möglichkeiten für Konsumgütermarken. Die zusammengeführten Datensätze ermöglichen präzisere Trendprognosen, beschleunigen Innovationsprozesse und stärken die Entscheidungsgrundlage für zukunftssichere Strategien."Durch die Übernahme von Black Swan Data komplettieren wir unsere Stärken in der Datenverarbeitung und der Marktforschung mit fortschrittlicher Technologie und Echtzeit-Social-Analytics - und schaffen so innovative Marktanalysen, die ihresgleichen suchen", so Matt Nelson, CEO von Mintel. "Unser unmittelbares Ziel ist es, Innovationsprozesse bereits im Frühstadium grundlegend zu transformieren und Konsumgütermarken mit den notwendigen Informationen zu versorgen, um schneller zu erkennen, wo sie aktiv werden sollten, welche Prioritäten sie setzen müssen und wie sie letztlich erfolgreich sein können - mit mehr Tempo, Genauigkeit und Sicherheit. Damit setzen wir einen neuen Branchenstandard und befähigen unsere Kund:innen dazu, noch vorausschauender zu planen und schneller zu handeln.""Großartiges Marketing beginnt mit großartigen Analysen. Das galt schon immer und wird auch so bleiben. Mintels Übernahme von Black Swan ist ein äußerst kluger Schritt, weil sie dadurch noch besser darin werden, Verbraucher:innen zu verstehen und vorherzusagen," betont Prof. Mark Ritson, Kolumnist bei Marketing Week und ehemaliger Dozent an der London Business School, dem MIT Sloan und zuletzt an der Melbourne Business School.Der neue Maßstab für Innovationen im FrühstadiumMintel und Black Swan Data stellen bereits heute die Stärke ihrer vereinten Fähigkeiten in gemeinsamen Beratungsprojekten unter Beweis und ermöglichen es Kund:innen wie PepsiCo, Innovationen von der Idee bis zur Umsetzung mit höherer Präzision und Sicherheit zu steuern."In einer sich schnell verändernden Welt suchen wir ständig nach besseren Möglichkeiten, um Konsumtrends frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu handeln. Die Allianz zwischen Mintel und Black Swan vereint zwei der fortschrittlichsten Akteure in der Marktforschung. Die Kombination ihrer Datenquellen und Kompetenzen hat das Potenzial, neue Maßstäbe bei der Identifikation von Konsumbedürfnissen zu setzen und die Entwicklung noch besserer Produkte für den Markt weiter zu beschleunigen. Das ist ein Gewinn für Insights, Innovation und Marketing - und letztlich für alle Konsument:innen", so Stephan Gans, Chief Consumer Insights and Analytics Officer bei PepsiCo.Weitblick für Innovation - schneller am Markt, besser im TrendWährend sich die Marktforschung rasant weiterentwickelt, stellt die gebündelte Stärke von Mintel und Black Swan Data beide Unternehmen als treibende Kräfte in einer Zeit des Wandels auf. Die wachsende Bedeutung von Künstlicher Intelligenz verändert grundlegend, wie Insights generiert und genutzt werden - letztlich ist jedoch nicht eine smarte KI entscheidend für den Erfolg, sondern die clevere Nutzung von Daten. Die Qualität, Präzision und der kontextuelle Mehrwert dieser Daten, in Kombination mit fundierter menschlicher Interpretation, wird zum ausschlaggebenden Unterscheidungsmerkmal für Marken, die sich in einem zunehmend komplexen und dynamischen Umfeld behaupten müssen.Gemeinsam setzen Mintel und Black Swan einen neuen Maßstab für prädiktive Intelligenz, die schnellere und präzisere Geschäftsentscheidungen auf einer fundierten Datenbasis ermöglicht. Diese Partnerschaft gibt Unternehmen die nötigen Werkzeuge an die Hand, ihr Potenzial für nachhaltige und profitable Innovation voll zu entfalten, indem sie nicht nur verstehen, was Konsument:innen heute antreibt, sondern auch, was sie als Nächstes wollen - und warum."Mit ihrer ambitionierten Allianz eröffnen Black Swan Data und Mintel der gesamten Branche neue Perspektiven", sagt Hugo Amos, Mitgründer und CEO von Black Swan Data. "In einer Zeit, in der Konsumgütermarken unter Innovationsdruck stehen und dahingehend schnell, verantwortungsbewusst und wirkungsvoll handeln müssen, brauchen sie Klarheit, Genauigkeit und die Gewissheit, zum richtigen Zeitpunkt die besten Entscheidungen zu treffen. Genau das liefern wir: Gestützt auf intelligenteren Daten, fundiertem Fachwissen und dem gemeinsamen Anspruch, unsere Kund:innen dabei zu unterstützen, erfolgreich zu wachsen."Über MintelAls Marktforschungsunternehmen helfen wir Unternehmen, klarer zu sehen und klüger zu handeln. Seit über 50 Jahren kombinieren wir Millionen von Datenpunkten mit dem Know-how unserer Expert:innen und modernster Technologie. So erkennen wir Muster, bevor sie Trends werden - und helfen, die Zukunft aktiv zu gestalten. Next starts here. Gehen auch Sie mit uns den nächsten Schritt: mintel.com/deÜber Black Swan DataBlack Swan Data ist ein in London ansässiges Technologie- und Data-Science-Unternehmen, das 2011 von Steve King und Hugo Amos gegründet wurde. Das Unternehmen ist auf prädiktive Analytik spezialisiert und nutzt Künstliche Intelligenz, um Millionen von Konversationen und Meinung der Verbraucher:innen auf Plattformen wie TikTok und Instagram auszuwerten. Durch die frühzeitige Erkennung aufkommender Trends und sich wandelnder Verhaltensweisen ermöglicht Black Swan weltweit führenden Marken wie PepsiCo und Nestlé, mit Weitblick zu agieren - sei es durch optimierte Marketingstrategien oder beschleunigte Innovationsprozesse im Einklang mit künftiger Nachfrage.Pressekontakt:Yvonne Bernhardt, Marketing & Communications Manager, ybernhardt@mintel.comMintel Presse (mintel@boldtbpigroup.com)Original-Content von: Mintel Group Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154346/6048861