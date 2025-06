Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Die International Image Culture Week 2025 wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Veranstaltung umfasst drei Hauptbereiche: Das 2025 Visionary Storytellers Industry Forum, die SmallRig AwardsCeremony und öffentliche Bild-Erlebnisaktivitäten wie die Social Impact Image Pitching Sessions und der Filmmaking Class. Im Rahmen der Veranstaltung fand das SmallRig Visionary Storytellers Industry Forum statt, an dem über 200 weltweit führende Branchenvertreter, darunter Vertreter von Sony, Nikon und vivo sowie renommierte Filmemacher und Wissenschaftler, teilnahmen.In seiner Eröffnungsrede zum Forum hob Zhou Yang, Gründer und Geschäftsführer von SmallRig, Leqi Innovation, die rasante Entwicklung der Bildgebungsbranche hervor. "Von traditionellen Kameras über Mobiltelefone bis hin zu neuen multifunktionalen Geräten - die Diversifizierung der Bildaufnahmeszenarien verändert die Branche grundlegend. Innovationen in den Bereichen Stabilitätssysteme, Beleuchtung und Stromversorgung werden immer schneller vorangetrieben."Weitere Einblicke aus der Praxis der Bildverarbeitungsbranche- Runder Tisch: Imaging Scene Development & the Camera Industry Revival Experten sind sich einig, dass der Wiederaufschwung der Kamerabranche nicht nur durch den Verkauf von Hardware, sondern auch durch die Demokratisierung der Technologie, den Aufstieg von Kurzform-Inhalten und synergetische Ökosysteme vorangetrieben wird. Leichte, vielseitige Ausrüstung ermöglicht es mehr Kreativen, Geschichten zu erzählen.- Runder Tisch: Imaging Scene Development & the Bigger Picture Vertreter von Nikon, Insta360, Lexar und unabhängige Filmemacher diskutierten, wie KI, Panoramaformate und erweiterter Speicherplatz neue kreative Horizonte eröffnen. Sie betonten die Kraft des Geschichtenerzählens und setzten Innovationen nicht nur ein, um die Produktion zu beschleunigen, sondern auch, um Inhalte zu schaffen, die emotional ansprechen und eine perfekte Balance zwischen künstlerischer Vision und praktischem Nutzen herstellen.- Runder Tisch: Smartphone Imaging & Growth Potential Das Smartphone ist nicht mehr nur ein Werkzeug, sondern ein sich ständig weiterentwickelndes kreatives Ökosystem. Experten hoben das Wachstum der mobilen Bildverarbeitung in den Bereichen AR und professionelles Video hervor und unterstrichen die Bedeutung der Mitgestaltung durch die Nutzer als Schlüssel zu Innovation und Produktverbesserung.- Runder Tisch: Innovation & Persistence in Professional Filmmaking Erfahrene Filmemacher haben sich inmitten aufkommender Technologietrends wie HDR und virtueller Produktion mit den emotionalen Wurzeln des Kinos auseinandergesetzt. Sie ermutigten jüngere Kreative, Licht und Komposition einzusetzen, die Filmgeschichte zu verstehen und neue Werkzeuge in die bewährte Kunst des Geschichtenerzählens zu integrieren.- Runder Tisch: AIGC & Dual Imaging in Commercial Photography Mit dem Aufkommen von KI-generierten Inhalten (AI-generated content, AIGC) setzt die kommerzielle Fotografie auf zwei Modalitäten: Standbilder und Bewegtbilder. Experten ermutigten Fotografen, sich zu "KI-Regisseuren" weiterzuentwickeln, die intelligente Tools für die Ideenfindung und die Optimierung von Arbeitsabläufen einsetzen, dabei jedoch die menschliche Note bewahren, die die Verbindung zur Marke und emotionale Resonanz fördert.Darüber hinaus wurde im Rahmen des Forums die Global Imaging Scene Research Initiative ins Leben gerufen, eine gemeinsame Initiative von Nikon, Lexar, SmallRig und Haohan, deren Ziel es ist, die symbiotische Beziehung zwischen Bildgebung und Lifestyle zu erforschen und zukünftige Innovationen in der Branche zu prognostizieren. Die Initiative wird Ende 2025 die Flick It-Shopping-Saison für Imaging-Produkte einläuten, die erste globale Verbraucherveranstaltung, die sich auf gemeinsam entwickelte Imaging-Szenarien konzentriert. SmallRig konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit Anwendern, Plattform-Synergien, die Entwicklung von Inhalten, Branchenstandards, die Förderung von Talenten und akademische Zertifizierungen, um eine integrativere globale Bildverarbeitungsbranche zu schaffen.Informationen zu SmallRig (https://www.smallrig.com/global/)SmallRig wurde 2013 gegründet und entwickelt und fertigt komplette Zubehörlösungen, darunter Kamera- und Smartphone-Rigs, Akkus, Stative und Videoleuchten für die Erstellung von Inhalten. Das Zubehör von SmallRig wird häufig im Bereich Live-Übertragungen, Vlogging, professioneller Videoproduktion und anderen Bereichen eingesetzt und von über zwei Millionen Kreativen weltweit unterstützt. SmallRig hat den User Co-Design (UCD)-Ansatz und das DreamRig-Programm ins Leben gerufen, mit dem Ziel, gemeinsam mit kreativen Köpfen aus aller Welt deren Visionen in die Realität umzusetzen.