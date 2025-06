Bitcoin Kurs Prognose: 'BTC auf dem Weg zu 200.000 US-Dollar'

Erst am 22. Mai konnte Bitcoin ein neues Allzeithoch erreichen und zum ersten Mal in der Geschichte der Kryptowährungen eine Marke von fast 112.000 US-Dollar erzielen. Dieser bullishe Moment könnte allerdings nur der Auftakt eines noch stärkeren Kurswachstums gewesen sein, das sich schon in den kommenden Wochen und Monaten auf eine noch höhere Ebene bewegen wird.

Das behauptet zumindest ein Krypto-Analyst, der einen Blick auf die aktuellen Geschehnisse am Markt geworfen hat. Seiner Einschätzung nach könnte es nämlich noch bis zum Ende des laufenden Jahres einen realistischen Kursanstieg auf 200.000 US-Dollar geben. Wir verraten, was genau hinter dieser Bitcoin Prognose steckt.

Drastische BTC-Kursexplosion in naher Zukunft?

Der Krypto-Experte "Trader Tardigrade" veröffentlicht für seine 75.000 Follower regelmäßig Kursanalysen über die Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter). Erst in den heutigen Morgenstunden beschäftigte er sich näher mit dem Bitcoin Kurs beziehungsweise der nahen Zukunft, indem er einen Blick auf das Kursgeschehen der letzten zehn Jahre warf. Hierbei stellte er fest, dass sich der BTC-Token derzeit in einem Trend-Momentum befindet, das bereits zweimal zuvor - in den Jahren 2015 bis 2018 und 2020 bis 2021 - aufgetreten ist und damals für besonders signifikante und schnelle Kursgewinne gesorgt hatte.

Genau dieses Trendmuster wiederholt sich seiner Analyse nach derzeit und ist damit laut den Analysen ein sicheres Zeichen dafür, dass Bitcoin noch in den kommenden Monaten seinen Wert fast verdoppeln wird.

Bitcoin at $200,000 is on track $BTC is trending above the channel, breaking upward drastically after touching it pic.twitter.com/VWkuYgDq4C - Trader Tardigrade (@TATrader_Alan) June 4, 2025

Denn zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels lag der BTC-Token bei einem Preis von 105.400 US-Dollar, könnte sich jedoch laut der Expertenmeinung noch bis Ende des Jahres auf 200.000 US-Dollar erhöhen. Damit reiht sich Trader Tardigrade in die Reihe vieler Krypto-Experten ein, die ähnliche bullishe Kursziele bis Ende 2025 für realistisch halten. Auch der BitMEX-Mitbegründer und Krypto-Milliardär Arthur Hayes äußerte sich zuletzt mit einer ähnlichen Prognose: Seiner Meinung nach wird der BTC-Kurs sogar die Marke von 250.000 US-Dollar noch im laufenden Jahr erzielen.

Dafür spricht die Tatsache, dass Bitcoin zuletzt gerade bei institutionellen Anlegern erneut im Fokus stand: Die offiziellen Daten von The Block verraten, dass mittlerweile über 982 Milliarden US-Dollar in den US-amerikanischen Bitcoin-Spot-ETFs gesammelt wurden und die Marke von 1 Billion US-Dollar wohl im Jahr 2025 bereits überschritten wird.

Davon profitieren in erster Linie Bitcoin-Anleger, die rechtzeitig in die Kryptowährung investiert haben. Aber auch der Altcoin-Markt dürfte langfristig signifikante Zuflüsse verzeichnen. Zudem scheint auch das Interesse am weltweit ersten Bitcoin-Meme-Token BTC Bull ($BTCBULL) zu steigen.

Kostenlose Bitcoin-Airdrops für BTC Bull Investoren: Was steckt hinter dem Meme-Coin?

Nur noch 26 Tage, bevor das junge BTC Bull Projekt den offiziellen Coin Launch durchführt und dann zum ersten Mal überhaupt auf dezentralen Kryptobörsen (DEX) gehandelt werden kann. Doch bereits im noch laufenden Presale scheint das Interesse am BTCBULL-Token zu steigen, denn mittlerweile wurden bereits über 6,79 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt. Doch warum könnte sich der Kauf rentieren?

Als weltweit erster BTC-Meme-Token orientiert sich BTC Bull voll und ganz am Bitcoin Kurs und bietet immer dann Bonusmöglichkeiten, wenn der BTC-Token neue Höhen erreichen kann. Dazu gehört auch die Auszahlung von Bitcoin-Airdrops an die eigene Community, sobald die erste Kryptowährung der Welt zum ersten Mal ein Allzeithoch bei 150.000 und 200.000 US-Dollar erreicht hat.

Besuche den Vorverkauf von BTC Bull!

Spannend ist zudem die Tatsache, dass ein erstes Staking-Programm bereits aktiv ist und derzeit eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 60 Prozent bietet. Wer also noch vor dem Coin Launch in 26 Tagen in den BTCBULL-Token zu einem derzeitigen Preis von 0,002545 US-Dollar investiert, kann die BTC Bull Coins direkt anlegen und ein passives Einkommen erzielen.

Spannend ist zudem die Tatsache, dass nach dem Launch immer dann BTCBULL-Token verbrannt werden, wenn Bitcoin die Marken von 125.000, 175.000 und 225.000 US-Dollar zum ersten Mal überschreitet.

Kaufe jetzt BTCBULL-Token zum Presale-Preis!

