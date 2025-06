München (ots) -Mit verantwortungsvoller Medienarbeit punkten: Bereits zum dritten Mal schreiben die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) und die Stiftungspartner aus dem Nachhaltigkeitspakt Medien den Nachhaltigkeitspreis Medien (https://www.blm.de/de/wir-foerdern/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitspreis_medien25.cfm) bundesweit aus. Bewerben können sich Rundfunkveranstalter, Print- und Online-Medienhäuser sowie Content Creators. Die Bewerbungsphase startet heute. Einsendeschluss ist der 31. Juli 2025.BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege: "Der Nachhaltigkeitspakt Medien steht unter dem Motto 'Nachhaltigkeit leben, publizistische Verantwortung wahrnehmen!'. In diesem Sinne suchen wir einen Medienbeitrag, der sich durch nachhaltige und verantwortungsvolle Medienarbeit mit gesellschaftlicher Relevanz auszeichnet. Da auch Content Creators auf Plattformen oder in Sozialen Medien ganz wesentlich zur Meinungsbildung beitragen und deshalb ihre Verantwortung dafür immer im Blick haben sollten, freuen wir uns besonders über Bewerbungen aus diesem Bereich."Mit Amazon Prime Video, dem Bayerischen Rundfunk, GMX/WEB.de, HIGH VIEW, rfo Regional Fernsehen Oberbayern, RTLZWEI und TVA Ostbayern beteiligen sich sieben Mitstifter aus dem Nachhaltigkeitspakt Medien an der Preisvergabe. Die Schirmherrin des Paktes, Landtagspräsidentin Ilse Aigner, verleiht den deutschlandweit ausgeschriebenen Preis am 23. Oktober 2025 im Rahmen der Medientage München. Das Gewinner-Projekt, das von einer unabhängigen Jury ausgewählt wird, bekommt neben dem Award einen Geldpreis in Höhe von 1.000 Euro.Die eingereichten Medienbeiträge müssen zwischen August 2023 und Juli 2025 veröffentlicht worden sein. Sie können sich mit Themen wie Meinungsmanipulation und Hassrede, neuen Technologien, Barrierefreiheit, gesellschaftlichem Wandel, konstruktivem Journalismus, Vertrauen und Glaubwürdigkeit sowie Vielfalt beschäftigen.Zur detaillierten Ausschreibung geht es hier (https://www.blm.de/de/wir-foerdern/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitspreis_medien25.cfm).Pressekontakt:Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM)Bettina Pregelstv. PressesprecherinTel.: 089 63808-318E-Mail: bettina.pregel@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62483/6048903