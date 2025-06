Kurz vor dem Launch der Switch 2 hat Nintendo auf seiner Website ein Handbuch veröffentlicht. Darin steht, dass Nutzer:innen die Display-Folie der Konsole nicht entfernen sollten - aus Sicherheitsgründen. Was sonst passieren könnte. Am 5. Juni 2025 geht die neue Nintendo-Konsole Switch 2 offiziell in den Verkauf. Bei den großen Online-Handelsplattformen ist eine Vorbestellung aktuell nicht möglich. Wann die Konsole wieder verfügbar ist, ist aktuell ...

