Wien (www.fondscheck.de) - Judith Lechermann übernimmt die Leitung des Asset Managements der Bayerischen, so die Experten von "FONDS professionell".Sie trete Anfang Oktober die Nachfolge von Marc Schwetlik an, der den Versicherer Ende September verlassen werde. Lechermann werde in ihrer neuen Funktion ein Kapitalanlagevolumen von über 4,3 Milliarden Euro verantworten. ...

