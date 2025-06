Fast die Hälfte aller E-Commerce-Transaktionen von Mastercard in Europa sind nun tokenisiert, was das Ziel von 100 bis 2030 unterstützt

Ein Jahr nach der Bekanntgabe seiner Vision, die manuelle Karteneingabe auslaufen zu lassen und eine 100-prozentige Tokenisierung voranzutreiben, feiert Mastercard große Fortschritte in ganz Europa, wo immer mehr Partner die Technologien einführen, die einen sichereren und intelligenteren digitalen Handel ermöglichen.

Fast die Hälfte der E-Commerce-Transaktionen von Mastercard in Europa sind mittlerweile tokenisiert. Diese tokenisierten Transaktionen, darunter Secure Card on File (SCOF), Click to Pay und digitale Wallets, haben im vergangenen Jahr um mehr als ein Drittel zugenommen.

Die Tokenisierung für Händler, bekannt als Secure Card on File (SCOF), ist mittlerweile in 45 europäischen Ländern und Gebieten verfügbar und trägt dazu bei, Betrug zu reduzieren und die Genehmigungsraten zu verbessern, indem Kartennummern durch dynamische, händlerspezifische Tokens ersetzt werden.

Click to Pay wurde auf 26 europäische Märkte ausgeweitet, und die Registrierungen haben sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt, wodurch der Checkout für noch mehr wiederkehrende Nutzer optimiert wurde.

Unterdessen entwickeln sich Passkeys zu einer bahnbrechenden Innovation in der digitalen Authentifizierung, da sie es Nutzern ermöglichen, sich mit einem Fingerabdruck oder einer Gesichtserkennung zu authentifizieren, wodurch Passwörter überflüssig werden.

Zu den neuen Partnern, die in den letzten 12 Monaten mit Mastercard zusammengearbeitet haben, um die Einführung eines nahtlosen, sicheren digitalen Checkouts voranzutreiben, gehören:

Tokenisierung: Checkout.com, Delivery Hero (eFood, Foody, Foodora und Glovo), Global Collect (Worldline), Monext, Santander

Checkout.com, Delivery Hero (eFood, Foody, Foodora und Glovo), Global Collect (Worldline), Monext, Santander Click to Pay: Autopay, Consors Finanz BNP Paribas, Fiserv, ICA Banken, Lendable, Nickel, N26, Ogone (Worldline), PayU, SaferPay (Worldline), SIX und tPay

Autopay, Consors Finanz BNP Paribas, Fiserv, ICA Banken, Lendable, Nickel, N26, Ogone (Worldline), PayU, SaferPay (Worldline), SIX und tPay Zahlungs-Passkeys: Dintero, Netopia, Solidgate

"Ein Jahr nach Beginn unserer Umstellung auf 100 Tokenisierung und Authentifizierung gewinnt Europa stark an Dynamik", so Brice van de Walle, Executive Vice President, Core Payments Europe, Mastercard. "Wir arbeiten mit Partnern zusammen, um digitale Zahlungen durch Click to Pay, Passkeys und Tokens sicherer und nahtloser zu gestalten."

Eine Studie von Mastercard1 zeigt, dass 54 der Europäer sich genervt fühlen, wenn sie beim Bezahlen aufgefordert werden, ein Konto zu erstellen, und 82 geben an, dass sie bei aufreibenden Prozessen ein gewisses Maß an Frustration empfinden.

Durch die Ersetzung von Passwörtern durch Passkeys, die sichere automatische Eingabe von Kartendaten und die Verwendung verschlüsselter Tokens gehen Mastercard und seine Partner diese Probleme an und machen den Bezahlvorgang sicherer und benutzerfreundlicher.

"Wir möchten unseren Kunden die besten und sichersten Zahlungsalternativen bieten", sagte Matias Sanchez, Global Head of Cards and Digital Solutions bei Santander. "Durch die Tokenisierung sind ihre Kartendaten besser geschützt, was den Bezahlvorgang einfacher, schneller und sicherer macht. Die Partnerschaft mit Mastercard ermöglicht es uns, diese zusätzliche Sicherheitsebene zu bieten, weshalb Click to Pay für uns oberste Priorität hat."

"Mastercard Payment Passkeys sind ein wichtiger Schritt in Richtung sicherer, nahtloser und benutzerfreundlicher digitaler Zahlungen. Als erster europäischer Zahlungsdienstleister, der diese Technologie mit Click to Pay kombiniert, sind wir stolz darauf, eine schnellere, sicherere und passwortfreie Erfahrung bieten zu können. Damit setzen wir einen neuen Standard für den digitalen Handel und bauen unsere starke Partnerschaft mit Mastercard weiter aus", sagte Marius Costin, Chief Executive Officer von NETOPIA Payments.

Mastercard wird seine Partnerschaften in der gesamten Region fortsetzen, um den Zugang zu erweitern, das Bewusstsein der Verbraucher zu schärfen und die Akzeptanz zu beschleunigen und so seinen Weg zu einer 100-prozentigen Tokenisierung und Authentifizierung bis 2030 voranzutreiben.

1 National repräsentative Umfrage von Mastercard unter 18.000 Verbrauchern ab 18 Jahren in 12 europäischen Ländern, durchgeführt von 3Gem zwischen dem 26. November und dem 3. Dezember 2024.

*Fast die Hälfte der Transaktionen ohne physische Karte mit Mastercard im April 2025 wurden tokenisiert.

