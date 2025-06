Berlin (ots) -Welchen Stellenwert haben Gesundheit und Pflege für die neue Koalition? Welche inhaltlichen Akzente wird Schwarz-Rot setzen? Was ist von der neuen Gesundheitsministerin Nina Warken zu erwarten? Und wird es in dieser Legislatur gelingen, den Anstieg der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung durch wirksame Strukturreformen zu stoppen?Über Perspektiven und Personal in dieser Legislaturperiode diskutiert Dr. Christian Geinitz (Frankfurter Allgemeine Zeitung) mit Dana Bethkenhagen (Tagesspiegel Background) und Jürgen Klöckner (POLITICO) im Rahmen des gesundheitspolitischen Presseclubs des AOK-Bundesverbandes.Im Anschluss an den einstündigen Talk werden Preise vergeben: Wer hat den Fritz-Schösser-Medienpreis 2024 für herausragenden gesundheitspolitischen Journalismus gewonnen?Presseclub und Medienpreis-Verleihung finden statt amDonnerstag, 5. Juni 2025, von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr.Die Veranstaltung können interessierte Journalistinnen und Journalisten im Livestream verfolgen unter https://app.sli.do/event/32ZrWErJUCDFf1dwCeeZyH.Ihr Ansprechpartner in der Pressestelle:Dr. Kai BehrensTelefon: 030 / 34646-2309Mobil: 01520 / 1563042E-Mail: presse@bv.aok.deOriginal-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8697/6048976