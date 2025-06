Nach der Fertigstellung der ersten Innenstadt-Arena Europas setzt Tampere seine zukunftsorientierte Entwicklung im Bahnhofsbezirk fort: Im Mai wurde der neue Masterplan von Studio Libeskind der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Plan sieht die Schaffung eines neuen, grünen und barrierefreien Areals im Herzen von Tampere vor, das die Innenstadt über die Bahngleise hinweg enger miteinander verbindet.

Der Stadtbereich Tampere weist die schnellste relative Wachstumsrate Finnlands auf und zählt zu den sich am schnellsten entwickelnden Städten Nordeuropas. Tampere, das fünf Jahre in Folge als attraktivste Stadt des Landes ausgezeichnet wurde und im glücklichsten Land der Welt liegt, ist bekannt für seine zukunftsweisenden Pläne und mutigen Schritte in der Stadtentwicklung, insbesondere im Stadtzentrum. Das jüngste Wahrzeichen des Bahnhofsviertels ist die preisgekrönte* Nokia Arena, die vom Studio Libeskind entworfen wurde. Die Stadt entwickelt das Gebiet weiter und plant den Bau weiterer Wohnungen und Büros sowie eine grüne, fußgängerfreundliche Verbindung vom Bahnhof zur Arena.

The Tampere urban area boasts the fastest relative growth rate in Finland ranking among the most rapidly developing Nordic cities. Photo: Studio Libeskind ARCO Architecture Oy

"Tampere mag eine kleinere Stadt sein, aber das hindert uns nicht daran, uns hohe Ziele zu setzen. Die einzigartige Vision von Studio Libeskind und das Engagement der Stadt für eine langfristige Planung haben sich bereits bei der Nokia Arena bewährt, und dies ist der nächste logische Schritt für das Gebiet", sagt Mikko Siitonen Stadtentwicklungsmanager der Stadt Tampere.

Die Stadt Tampere hat 2014 einen Wettbewerb für das Bahnhofszentrum ausgeschrieben, und seitdem wurden neue Pläne für das Gebiet entwickelt. Nach der Fertigstellung der Arena (2021), die an sich schon ein ehrgeiziges Projekt war, da sie über den Bahngleisen errichtet wurde, beschloss die Stadt, eine noch größere Perspektive einzunehmen. Ein umfassender Masterplan für das Bahnhofszentrum und das Norddeck, die zusammen den neuen Bahnhofsbezirk bilden, wurde bei Studio Libeskind in Auftrag gegeben, das bereits das Süddeck (einschließlich der Arena) und frühere Pläne für das Norddeck entworfen hatte. Die Ergebnisse können nun eingesehen werden.

Mehr:

Detaillierte Entwürfe für die neuen Blöcke des Bahnhofsbezirks öffentlich ausgestellt www.tampere.fi

*Einschließlich:

Prix Versailles: "World's Most Beautiful", Kategorie Sport 2022

TheStadiumBusiness Awards: Kategorie Sponsoring, Vertrieb und Marketing 2022

Tekla BIM Awards: Finnland Baltikum 2022

Human-CentriCity-Award: Seoul Smart City Prize 2024

