EQS-News: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Schlagwort(e): Hauptversammlung

CEWE: Hauptversammlung beschließt 16. Dividenden-Steigerung in Folge



04.06.2025 / 13:13 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CEWE: Hauptversammlung beschließt 16. Dividenden-Steigerung in Folge Dividende für das Geschäftsjahr 2024 steigt auf 2,85 EUR je Aktie

Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu Oldenburg, 4. Juni 2025. Die ordentliche Hauptversammlung der CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901), die als physische Aktionärsversammlung in der Weser-Ems-Halle in Oldenburg stattfand, hat heute allen Tagesordnungspunkten zugestimmt. Die Dividende je Aktie steigt auf 2,85 Euro (Dividende im Vorjahr: 2,60 Euro). Damit profitieren die Aktionärinnen und Aktionäre des Unternehmens von der 16. Dividendensteigerung in Folge. Die Dividendenrendite (auf Basis des Jahresendkurses 2024 von 103,40 Euro) beträgt dabei 2,8%. "Die CEWE Group hat sich in einem gesamtwirtschaftlich herausfordernden Umfeld behauptet und die führende Position im Fotofinishing ausgebaut. Unser strategischer Fokus zahlt sich somit weiter aus: Geleitet von den Wünschen und Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden investieren wir in starke Marken, innovative Produkte und Softwarelösungen sowie in die Effizienz und Nachhaltigkeit der Unternehmensgruppe. Mit dem erfolgreichen ersten Quartal liegt das Unternehmen klar auf Kurs, die Jahresziele 2025 zu erreichen", betont Thomas Mehls, Vorstandsvorsitzender der CEWE Stiftung & Co. KGaA. Die HV-Präsentation des Vorstands sowie die detaillierten Abstimmergebnisse aller Tagesordnungspunkte der HV sind auf der Webseite des Unternehmens unter https://ir.cewe.de/hv verfügbar. CEWE ist Top-Dividendensteigerer: Platz 2 aus 611 Unternehmen Seit der ersten Dividendenausschüttung nach dem Börsengang 1993 zahlt CEWE seinen Anteilseignern ununterbrochen eine Dividende - und nach der erfolgreichen Bewältigung der Analog/Digital-Transformation das nun schon zum 16. Mal in Folge sogar mit einer Dividendensteigerung. Basierend auf der Dividendenstudie von Dividenden Adel, isf Institut und DSW (Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz) liegt CEWE damit weiterhin auf Platz 2 aller 611 untersuchten deutschen Börsenunternehmen, die ihre Dividende kontinuierlich erhöht haben. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Axel Weber (Leiter Investor Relations)

E-Mail: IR@cewe.de Internet: cewe-group.com , cewe.de , pixum.de , deindesign.de , whitewall.com , cheerz.com , saxoprint.de , viaprinto.de , laser-line.de Finanzterminkalender (soweit terminiert) 12.06.2025 Warburg Highlights Konferenz, Hamburg 14.08.2025 Veröffentlichung des H1 2025 Zwischenberichts 27.08.2025 Montega Konferenz HIT, Hamburg 23.09.2025 Berenberg & Goldman Sachs German Corporate Conference 2025, München 24.09.2025 Baader Investment Conference 2025, München 13.11.2025 Veröffentlichung der Q3 2025 Zwischenmitteilung 24.11.2025 Deutsches Eigenkapitalforum 2025, Frankfurt Über CEWE Die CEWE Group ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter. Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich rund sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, Cheerz, DeinDesign, Pixum und WhiteWall - sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2 Mrd. Fotos an. Zusätzlich hat die CEWE Group für den Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden. Die CEWE Group ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller als Ankeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitenden sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. Die CEWE Group ist mit 4.000 Mitarbeitenden in 21 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert. Mehr unter www.cewe-group.com .



04.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com