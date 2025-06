DJ EZB: Bulgarien kann Euro am 1. Januar 2026 einführen

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Bulgarien kann nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am 1. Januar 2026 den Euro einführen. Wie die EZB in ihrem Konvergenzbericht mitteilte, erfüllt das Land sowohl die ökonomischen als auch die rechtlichen Voraussetzungen für einen Beitritt zum Euroraum. Es wäre damit das 21. Euro-Land. Neben der EZB veröffentlicht die EU-Kommission einen Konvergenzbericht und wird auf Basis beider Berichte einen Vorschlag machen. Die abschließende Entscheidung liegt bei den EU-Finanzministern. Folgende Kriterien wurden beurteilt:

Inflation knapp unterhalb des Referenzwerts

Der Zwölfmonatsdurchschnitt der am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessenen Inflationsrate lag im April bei 2,7 Prozent, knapp unter dem Referenzwert von 2,8 Prozent. Der Referenzwert basiert auf den drei preisstabilsten Mitgliedstaaten. Das waren Irland (1,2 Prozent Inflation), Finnland (1,3 Prozent) und Italien (1,4 Prozent). Dabei werden zur durchschnittlichen Inflationsrate der vergangenen zwölf Monate 1,5 Prozentpunkte addiert.

Haushaltsdefizit entspricht genau Referenzwert - Schulden niedrig

Gegen Bulgarien gab es seit 2012 kein Verfahren wegen eines übermäßigen Defizits mehr. Das gesamtstaatliche Haushaltsdefizit des Landes lag 2024 bei 3,0 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), also genau beim Referenzwert von 3 Prozent. Der gesamtstaatliche Bruttoschuldenstand im Verhältnis zum BIP lag bei 24,1 Prozent - deutlich unterhalb des Referenzwerts von 60 Prozent. Er hat auch in den vergangenen 20 Jahren unterhalb von 60 Prozent gelegen.

Keine Wechselkursschwankungen - Mängel bei Geldwäschebekämpfung

Der Bulgarische Lew nahm am im Referenzzeitraum zwischen dem 20. Mai 2023 und dem 19. Mai 2025 am Wechselkursmechanismus 2 (WKM 2) teil. In dieser Zeit gab es keine Abweichung vom Leitkurs von 1,95583 Lew pro Euro. Bulgarien hat fast alle seine Verpflichtungen für die Zeit nach dem Beitritt zum WKM 2 erfüllt. Allerdings sind laut EZB noch weitere Fortschritte erforderlich, um die noch bestehenden Mängel im Bereich der Geldwäschebekämpfung und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung zu beheben.

Langfristzinsen niedrig

Die langfristigen Zinsen in Bulgarien lagen im Referenzzeitraum von Mai 2024 bis April 2025 im Durchschnitt bei 3,9 Prozent und damit unter dem Referenzwert für den Zinssatz von 5,1 Prozent.

Nationale Gesetzgebung kompatibel

Das bulgarische Recht ist mit den Verträgen und der Satzung des Europäischen Systems der Zentralbank (ESZB) vereinbar, wie in Artikel 131 des EG-Vertrags gefordert.

June 04, 2025

