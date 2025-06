München (ots/PRNewswire) -Banyan Software (https://banyansoftware.com/), ein führender Akquisiteur und Betreiber von Nischen-Softwareunternehmen, freut sich, die Übernahme der star/trac (https://www.star-trac.de/en) supply chain solutions GmbH ("star/trac") bekannt zu geben, einem spezialisierten Anbieter von intelligenten Hof- und Transportmanagementlösungen für die Chemie-, Industrie- und Logistikbranche.Mit Hauptsitz in München hat sich star/trac, ein Mitglied der Barkawi-Group, als zuverlässiger Partner für die Optimierung komplexer Hof-Management-Prozesse etabliert. Die innovativen Lösungen des Unternehmens steigern die betriebliche Effizienz erheblich, reduzieren die Wartezeiten der Lkw und gewährleisten die Einhaltung der strengen Sicherheits- und Regulierungsstandards seiner branchenführenden Kunden."Wir haben Star/Trac entwickelt, indem wir die spezifischen, hochkomplexen Anforderungen unserer Kunden verstanden und erfüllt haben. Durch den Beitritt zu Banyan können wir unser Wachstum und unsere Produktinnovationen fortsetzen und dabei von der umfassenden Software-Expertise und den strategischen Ressourcen des Unternehmens profitieren. Wir freuen uns auf das nächste Kapitel in der Entwicklung von star/trac, in dem wir unseren Kunden und unserem Team weiterhin einen Mehrwert bieten werden."- Erklärung der Gründer von star/trac: Hans Maier-Dech CEO, Clemens Weber CEO, Stefan Willemroth CTO"star/trac bietet ein einzigartig leistungsstarkes Lösungspaket, das fest in den kritischen Logistikabläufen führender Industrieunternehmen verankert ist. Ihr Ruf für hervorragende Leistungen und ihre fundierte Fachkompetenz machten diese Partnerschaft zu einer attraktiven Gelegenheit. Wir freuen uns darauf, das Star/Trac-Team dabei zu unterstützen, seinen bestehenden Kunden weiterhin einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten und seine Präsenz im Logistik- und Industriesektor weiter auszubauen."- Kay-Ingo Greve, Operating Partner, DACH von Banyan Software"Gemeinsam mit Banyan und unseren geschätzten Kunden werden wir den spannenden Wachstumskurs von star/trac weiter unterstützen und die Innovation und Digitalisierung der Lieferkette in Europa und darüber hinaus vorantreiben. Wir sind überzeugt, dass wir den perfekten Partner gefunden haben, um star/trac gemeinsam auf die nächste Stufe zu heben.- Karim Barkawi, CEO der Barkawi GroupInformationen zur star/trac supply chain solutions GmbH. Die star/trac supply chain solutions GmbH wurde 1998 gegründet und bietet fortschrittliche Hof- und Transportmanagementsysteme, die speziell für die komplexen betrieblichen Anforderungen der Chemie-, Industrie- und Logistikbranche entwickelt wurden. Die spezialisierten Lösungen des Unternehmens ermöglichen ein effizientes Lkw- und Materialflussmanagement, wodurch die Bearbeitungszeiten drastisch verkürzt und die Einhaltung strenger Branchenstandards verbessert werden. star/trac bedient führende Blue-Chip-Kunden wie Covestro, Henkel, thyssenkrupp und viele mehr und erzielt für sie erhebliche Einsparungen bei den Betriebskosten sowie Prozessverbesserungen. Weitere Informationen finden Sie unterwww.star-trac.de.Informationen zur Barkawi Group. Barkawi wurde 1994 in München gegründet und ist ein Unternehmensentwickler und Investor, der Ideen, Fachwissen und Kapital bereitstellt, um globale Lieferkettentechnologieunternehmen aufzubauen und zu skalieren.Informationen zu Banyan Software, Inc. Banyan Software bietet erfolgreichen Anbietern von Unternehmenssoftware, ihren Mitarbeitern und Kunden ein optimales Zuhause. Banyan hat es sich zur Aufgabe gemacht, weltweit großartige Unternehmenssoftware zu erwerben, aufzubauen und zu erweitern, die in Nischenbereichen eine dominante Position einnehmen. Das 2016 gegründete Unternehmen verfolgt eine "Buy-and-hold-for-life"-Strategie und ist mit einer dauerhaften Kapitalbasis ausgestattet, um das Erbe der Gründer zu bewahren. Weitere Informationen finden Sie unter banyansoftware.comKontakt:Kristin Hege,kristin@conveycommsagency.com, 480.540.6496View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/banyan-software-verstarkt-prasenz-in-deutschland-durch-ubernahme-der-startrac-supply-chain-solutions-gmbh-302472431.htmlOriginal-Content von: Banyan Software, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178461/6049012