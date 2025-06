Schwalbach am Taunus (ots) -Im Rahmen der Partnerschaft mit Team Deutschland begleitet P&G mit seiner Marke TeamPampers die Para-Schwimmerin Elena Semechin durch Schwangerschaft und Elternzeit und möchte gezielt Aufmerksamkeit für Themen schaffen, die im Spitzensport oft zu wenig Sichtbarkeit erhalten.Täglich bringen Spitzensportlerinnen Höchstleistungen für ihr großes Ziel: die Olympischen und Paralympischen Spiele. Sie investieren Jahre harter Arbeit, Disziplin und Ausdauer - für diesen einen Moment, in dem sich alles auszahlt. Es sind Leistungen, die sowohl sportlich als auch privat viel abverlangen.TeamPampers setzt aktuell einen besonderen Fokus und begleitet Para-Schwimmerin Elena Semechin, Teil des Team D Paralympics, durch ihre Schwangerschaft und Elternzeit - eine Phase, die für viele Athletinnen mit besonderen Herausforderungen verbunden ist.Eine Schwangerschaft erfordert nicht nur Anpassungen im Trainings- und Wettkampfalltag, sondern stellt gleichfalls neue Fragen an die persönliche Lebensorganisation. Auch für Elena Semechin, Paralympics-Goldmedaillengewinnerin von Tokio 2020 und Paris 2024, beginnt ein neuer Lebensabschnitt - mit Blick auf ihr sportliches Ziel, die Paralympischen Spiele 2028, und ihr privates Kapitel als werdende Mutter."Ich freue mich sehr, Mama zu werden und hatte zunächst Bedenken, wie ich dieses neue und aufregende Kapitel mit meiner Karriere vereinbaren kann. Umso schöner, dass ich in dieser besondere Zeit Pampers an meiner Seite habe - sowohl mit Blick auf den Alltag als auch in meiner Rolle als Athletin," so Semechin.Als stolzer Partner liegt Pampers vor allem eins am Herzen: Athletinnen, die selbst Eltern sind oder es werden möchten. Deshalb möchte Pampers mit TeamPampers Unterstützung schaffen, wo es zählt: im echten Leben und die Aufmerksamkeit gezielt auf Themen lenken, die im Spitzensport oft zu wenig Sichtbarkeit erhalten. Gemeinsam mit Elena Semechin geht Pampers den ersten Schritt und freut sich sehr, ihr zur Seite zu stehen - und damit ein Zeichen für mehr gesellschaftliche Wahrnehmung zu setzen. So kann sie sich, genau wie jede andere werdende Mama, auf die Höchstleistungen konzentrieren, die ihr Körper die nächsten Monate an anderer Stelle meistert.MEHR INFORMATIONEN UNTER WWW.PAMPERS.DE (http://www.pampers.de), SOWIE WEITERE PRESSEMATERIALIEN SIND HIER (https://rpmberlin-my.sharepoint.com/personal/aline_hofmann_rpm-berlin_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Faline_hofmann_rpm-berlin_com%2FDocuments%2F%23TeamPampers%20Pressematerial&ga=1) ERHÄLTLICH.Pressekontakt:Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHGSulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbach am TaunusDajana Daechert, + 49 6196 89 - 1924, daechert.d@pg.comRPM - revolutions per minute Gesellschaft fuer Kommunikation mbHChausseestraße 8F, 10115 BerlinAnne-Kathrin Lubig, +49 30 4000 66 39, anne-kathrin.lubig@rpm-berlin.comOriginal-Content von: Pampers, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72390/6049009