Hamburg (ots) -Von Osnabrück über das Emsland bis hin zur Grafschaft Bentheim: das Berichtsgebiet des NDR Studios Osnabrück ist ebenso vielseitig wie die Themen, über die die NDR Reporterinnen und Reporter aus der Region tagtäglich berichten.Mit dem Umzug an die Rolandsmauer in der Osnabrücker Innenstadt nimmt das Studio nun die Arbeit in neuen, moderneren Räumlichkeiten auf - nur wenige hundert Meter vom bisherigen Standort entfernt.NDR Intendant Joachim Knuth: "Die neuen Räume bieten Möglichkeiten zeitgemäßer und crossmedialer Zusammenarbeit. Die Kolleginnen und Kollegen im Studio Osnabrück können nun noch besser aus einer Hand über die wichtigsten Themen dieser Region informieren: im Radio, im Fernsehen und im Netz. Außerdem haben wir mit diesem Umzug unseren Flächenbedarf reduziert und damit Unterhalts- und Betriebskosten gesenkt. Eine programmliche und zugleich wirtschaftlich überzeugende Lösung."NDR Studioleiterin Osnabrück Cathrin Bartsch: "In den neuen Räumlichkeiten arbeiten wir crossmedial und nah beieinander. So schaffen wir Synergien zwischen den Bereichen und können unsere Themen noch schneller umsetzen. Durch mehr technische Kapazität können wir viele Themen aus der Region gleichzeitig bearbeiten."Neue Korrespondentin in LingenAnke Hoffmann verstärkt ab sofort das NDR Studio Osnabrück und wird neue Korrespondentin in Lingen. Sie studierte Kommunikationsmanagement in Lingen und ist gut in der Region vernetzt. Nach Stationen beim WDR in Düsseldorf fand sie ihren Weg zurück in ihre Wahlheimat Wietmarschen und wechselt vom WDR zum NDR. "Ich freue mich sehr darauf, aus Lingen über die Region zu berichten, in der ich mich so wohl fühle," sagt Anke Hoffmann zum Start ihrer neuen Aufgabe.Über das NDR Studio OsnabrückDas NDR Studio Osnabrück informiert gemeinsam mit den NDR Korrespondentinnen in der Region die Menschen in Niedersachsen und Norddeutschland über neue Entwicklungen und interessante Themen aus der Region Osnabrück, dem Emsland, der Grafschaft Bentheim und der Dümmer-Region. Das Berichtsgebiet ist dabei mehr als doppelt so groß wie das Saarland und jährlich mit über 1500 Beiträgen aus dem NDR Studio Osnabrück im NDR Fernsehen und den NDR Radioprogrammen vertreten. Dazu kommen vielfältige Beiträge des Studios auf ndr.de.