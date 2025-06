DJ MÄRKTE EUROPA/Konjunkturzuversicht treibt Kurse - DAX mit Allzeithoch

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich am Mittwochmittag weiter im Aufwind. Stützend wirken die Zinsaussichten in Europa: Eine weitere Zinssenkung der EZB am morgigen Donnerstag gilt als ausgemacht - es wäre die sechste in Folge. Nach günstigen europäischen Inflationsdaten am Vortag werden aber auch weitere Zinssenkungen nicht ausgeschlossen. Dazu schwelt die Hoffnung, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China womöglich über ein Spitzengespräch zwischen den beiden Präsidenten gelöst werden kann. Daneben hat die Bundesregierung ein erstes Fiskalpaket auf den Weg gebracht und Steuersenkungen von 46 Milliarden Euro für Unternehmen zur Ankurbelung der deutschen Wirtschaft beschlossen.

Der DAX gewinnt 0,6 Prozent auf 24.245 Punkte. Zuvor hatte er mit gut 24.345 Punkten ein neues Allzeithoch markiert, 20 Punkte über dem bisherigen. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,6 Prozent auf 5.406 nach oben. Am Devisenmarkt geht der Euro kaum verändert bei 1,1376 Dollar um, am Anleihemarkt tut sich unter dem Strich ebenfalls wenig .

Impulse könnten am Nachmittag Zahlen zu den neu geschaffenen Stellen auf dem privaten US-Arbeitsmarkt bringen. Erwartet wird ein Zuwachs um 110.000 Stellen. Am Vortag hatte die Zahl der offenen Stellen in den USA die Robustheit des Arbeitsmarktes untermauert. Dazu steht der ISM-Einkaufsmanagerindex für den US-Dienstleistungssektor auf dem Programm.

Der Beginn der neuen US-Strafzölle am Berichtstag von nun 50 statt 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte belastet nicht. Selbst die Kurse der potenziell betroffenen Unternehmen ziehen kräftig an - Thyssenkrupp um 3,1, Salzgitter um 2,7 und Arcelormittal um 1,4 Prozent. "Der Markt setzt auf einen Konjunkturaufschwung", so ein Marktteilnehmer dazu. Er merkt außerdem an, dass auch Großbritannien nun ein größeres Investitionsprogramm für die Infrastruktur plane, ähnlich wie die deutsche Bundesregierung. Der Stoxx-Industriegütersektor legt um 1,1 Prozent zu, der der Rohstoffaktien ebenso.

Größter Branchengewinner ist Technologie mit einem Plus von 1,4 Prozent. Starke Vorlagen von Nvidia & Co stützen den Sektor. Für Infineon geht es 4,2 Prozent nach oben, STMicroelectronics machen einen Satz um 7,4 Prozent.

Bestellfantasie treibt Airbus - Nucera und SFC Energy mit Auftragsrally

Airbus heben um 3,8 Prozent ab. Chinesische Fluggesellschaften könnten in den kommenden Monaten "hunderte" von Flugzeugen bestellen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. "Kein Wunder, dass die Chinesen im Zollstreit Boeing links liegen lassen", kommentiert ein Händler.

Voestalpine hat Zahlen vorgelegt, die als solide bezeichnet werden. Der österreichische Stahlhersteller plant einen Turnaround bei seinen Gewinnen in diesem Jahr, und das trotz der US-Stahlzölle. Der Kurs legt um 3,6 Prozent zu - im Einklang mit anderen Stahlaktien.

Die Aktie des Brennstoffzellenexperten SFC Energy verteuert sich um 7 Prozent. Hier wird ein Großauftrag positiv aufgenommen. Nucera legen um mehr als 8 Prozent zu. Das Unternehmen führt eine Machbarkeitsstudie für eine Wasserelektrolyseanlage durch. Der namentlich nicht genannte Auftraggeber will den Wasserstoff zur Versorgung von Industriekunden in der Schwerindustrie einsetzen. "Das kommt gut an", so ein Marktteilnehmer.

Deutsche Post ziehen 1,7 Prozent an, nachdem die Analysten von Citi die Aktie auf "Buy" erhöht haben. Bei Redcare haben die Analysten von Kepler das Votum auf "Hold" gesenkt, der Kurs bricht darauf um 15 Prozent ein.

zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.404,80 +0,5% 29,10 +9,8% Stoxx-50 4.568,11 +0,5% 23,05 +5,5% DAX 24.245,08 +0,6% 153,46 +21,0% MDAX 30.918,63 +0,5% 145,29 +20,3% TecDAX 3.910,28 +1,1% 42,67 +13,2% SDAX 16.826,32 +0,8% 128,82 +21,8% CAC 7.812,85 +0,6% 49,01 +5,2% SMI 12.305,22 +0,5% 65,60 +5,5% ATX 4.397,47 -0,6% -26,15 +20,8% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:11 % YTD EUR/USD 1,1377 0% 1,1377 1,1386 +9,9% EUR/JPY 164,08 +0,2% 163,78 163,77 +0,5% EUR/CHF 0,9375 +0,0% 0,9371 0,9374 +0,3% EUR/GBP 0,8414 -0,0% 0,8415 0,8417 +1,7% USD/JPY 144,23 +0,2% 143,95 143,84 -8,5% GBP/USD 1,3521 +0,0% 1,3518 1,3527 +7,9% USD/CNY 7,1803 +0,1% 7,1749 7,1757 -0,5% USD/CNH 7,1902 -0,0% 7,1919 7,1895 -1,9% AUS/USD 0,6475 +0,1% 0,6466 0,6464 +4,5% Bitcoin/USD 105.818,55 +0,3% 105.521,35 106.641,80 +13,0% ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,40 63,37 +0,0% 0,03 -11,7% Brent/ICE 65,65 65,61 +0,1% 0,04 -12,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3351,92 3353,58 -0,0% -1,65 +27,8% Silber 30,24 30,39 -0,5% -0,15 +8,7% Platin 958,21 947,95 +1,1% 10,26 +8,3% Kupfer 4,86 4,83 +0,5% 0,03 +19,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 04, 2025 07:03 ET (11:03 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.