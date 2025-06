Wien (www.fondscheck.de) - Das Feld der börsengehandelten Fonds (ETFs) mit aktivem Managementansatz wird kräftig wachsen - und in einem Land sogar klassische Publikumsfonds zurückdrängen, so die Experten von "FONDS professionell"."Für die USA lautet die Prognose, dass früher oder später alles in ETFs gemanagt wird", habe Simon Klein, Vertriebsleiter von Xtrackers, der ETF-Marke der DWS, bei der Vorstellung neuer Produkte des Hauses in Frankfurt gesagt. In den USA sei das Vehikel des ETFs in den Vordergrund gerückt. ...

