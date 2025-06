Hamburg (www.fondscheck.de) - Neuer Meilenstein für die durch LAIC gesteuerten Mischfonds der LAIQON-Gruppe: Am 29. Mai 2025 erreichten die drei durch die LAIC KI unterstützten Portfolios des Hamburger Asset-Managers einen Track-Record von fünf Jahren, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...