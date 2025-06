Wolfratshausen (ots) -Am 20. und 21. Mai fand in Berlin der diesjährige Oracle Forms Day 2025 statt. Die Veranstaltung bot IT-Expertinnen und -Experten erneut eine Bühne für den fachlichen Austausch rund um die aktuelle Version Oracle Forms 14. Auch die Der IT-Macher GmbH war mit einem Fachbeitrag vertreten und stellte dabei konkrete Ansätze zur Modernisierung komplexer Anwendungen vor.Im Rahmen der Session "Forms 14 UI Modernisierung" präsentierte Axel Reinhard (IG - Metall) praxisnahe Möglichkeiten zur funktionalen und optischen Erneuerung einer zentralen Oracle Forms-Anwendung - ein Projekt mit hoher Relevanz für den produktiven Einsatz im Unternehmen.Dr. Jürgen Menge, Senior Consultant der Der IT-Macher GmbH ergänzte den Vortrag um technische Details zur Umsetzung. Im Fokus stand dabei der FormsAPI Master, ein leistungsfähiges Werkzeug des Partners ORCL Toolbox https://www.orcl-toolbox.com/formsapimaster, das gezielt für strukturierte und effiziente Modernisierungen bestehender Anwendungen eingesetzt wird."Mit dem FormsAPI Master lassen sich auch komplexe Anwendungen, die tief in unternehmensspezifische Prozesse eingebettet sind, zuverlässig modernisieren - ohne Funktionseinbußen", so Dr. Jürgen Menge.Alle Vorträge der Oracle-Veranstaltung finden Sie unter dem Link: https://www.der-it-macher.de/oracle-forms-day2025Den gelungenen Abschluss des ersten Veranstaltungstages bildete ein informeller Austausch mit Pizzen und Getränken, die von der Der IT-Macher GmbH gesponsert wurden. Für die ca. 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer war dies eine willkommene Gelegenheit, die fachlichen Gespräche in entspannter Atmosphäre fortzusetzen.Die Der IT-Macher GmbH bedankt sich recht herzlich bei Rainer Willems von Oracle, Frank Hoffmann von Cologne Data und Stefan Mueller von ORCL Toolbox Ltd. Auckland, New Zealand.Der IT-Macher GmbHund was sie über uns wissen sollten...Unser IT-Unternehmen mit Sitz in Wolfratshausen, südlich von München gelegen, beschäftigt gut 30 Expertinnen und Experten mit langjährigem IT-Know-how.Zum Leistungsumfang gehören die Beratung von Unternehmen bei der Entwicklung der IT-Strategie, die Entwicklung & Modernisierung von Software- Anwendungen, sowie die Bereitstellung ausgereifter IT- Lösungen für die Umsetzung typischer Unternehmens- Aufgaben in den Technologien Oracle Forms, Oracle APEX, Oracle WebLogic Server sowie der Oracle Cloud.Zu den rund 50 Kunden im überwiegend deutschsprachigen Raum gehören mittelständische und größere Unternehmen, Konzerne, sowie öffentliche Auftraggeber von Bund und Ländern.Pressekontakt:Der IT-Macher GmbHAnna KilimannMarketing und KommunikationKönigsdorfer Straße 2582515 Wolfratshausen+49 8171 998 93 97info@der-it-macher.dewww.der-it-macher.deOriginal-Content von: Der IT-Macher GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121145/6049042