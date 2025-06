Die Gerüchteküche in der Kryptowelt brodelte vor ein paar Woche: Hatte Ripple, das Krypto-Schwergewicht hinter XRP, wirklich versucht, den Stablecoin-Emittenten Circle für eine Summe zwischen vier und fünf Milliarden Dollar zu schlucken? Jüngste Medienberichte legten dies nahe und sorgten für Aufsehen. Doch nun bezieht Ripple-Chef Brad Garlinghouse Stellung - und sorgt für eine handfeste Überraschung.Chris Brummer, Professor an der Georgetown Law, teilte via X mit, was Garlinghouse ihm "vor 48 Stunden" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...