BERLIN (dpa-AFX) - Entwicklungsministerin Reem Alabali-Radovan will einen verlässlichen Beitrag zur Stabilisierung in anderen Staaten leisten. Sie betonte im Bundestag den "Dreiklang von Außen-, Verteidigungs- und Entwicklungspolitik". Dieser zeige sich auch am Beispiel der Ukraine, die sich weiter fest auf Deutschland verlassen könne, sagte die SPD-Politikerin zum Auftakt einer Befragung der Bundesregierung.

"Die Welt ist unsicherer geworden. Konflikte nehmen zu. Viele Menschen leiden unter Armut, unter Krieg und unter Hunger. Und deshalb ist es ein so wichtiges Zeichen, dass die Bundesregierung weiterhin auf eine starke wirtschaftliche und Entwicklungszusammenarbeit setzt - mit einem eigenständigen Ministerium", sagte Alabali-Radovan./cn/DP/mis