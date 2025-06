US-M2-Money-Supply erreicht neues Allzeithoch - darum ist das bullisch für Krypto

Die US-Geldmenge M2 hat ein neues Allzeithoch erreicht. Das ist ein Meilenstein, der weitreichende Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben könnte. Vor allem für Krypto-Anleger gilt dieser Anstieg als potenziell bullisches Signal: Denn historisch gesehen entwickelte sich der Bitcoin-Kurs häufig parallel zur Geldmengenausweitung.

Der US-M2-Money-Supply steht heute auf einem Höchststand

Am heutigen 4. Juni 2025 hat die US-amerikanische M2-Geldmenge ein neues Allzeithoch erreicht und liegt heute bei 21,86 Billionen $. Den letzten vergleichbar hohen Stand hatte die US-Geldmenge im April 2022 verzeichnet, als die Geldmenge auf 21,72 Billionen $ gestiegen war. Das neue Allzeithoch ist nun nicht nur für die US-amerikanische Volkswirtschaft sehr relevant, sondern auch für Privatanleger und Krypto-Investoren. Warum? Weil Bitcoin in der Vergangenheit häufig der Entwicklung der US-Geldmenge gefolgt ist und das neue Rekordhoch ein Vorbote für eine massive Aufwärtsbewegung sein könnte. Doch was ist die M2-Geldmenge eigentlich und warum ist sie so wichtig?

Die sogenannte M2-Money-Supply ist ein zentraler Indikator für die Geldmenge in einer Volkswirtschaft. Sie setzt sich zusammen aus dem Bargeld im Umlauf, den Sichteinlagen, den Spareinlagen, kurzfristigen Termineinlagen und Geldmarktfonds. Im Vergleich zur enger gefassten M1-Geldmenge beinhaltet die M2 also auch jene nahezu sofort verfügbaren, aber nicht direkt umlaufenden Mittel, was sie zu einem genaueren Spiegel des verfügbaren Kapitals in der Wirtschaft macht.

US M2 SUPPLY HAS HIT A RECORD HIGH OF $21.86 TRILLION.



WE ALL KNOW WHAT'S COMING NEXT. pic.twitter.com/odBB29IEl5 - Ash Crypto (@Ashcryptoreal) June 4, 2025

Ein Anstieg der M2-Geldmenge bedeutet dementsprechend, dass mehr Geld im Umlauf ist, was tendenziell zu höherer Inflation führt. Gleichzeitig sinkt der reale Wert von Fiat-Geld, was Anleger zunehmend zu knappen, nicht manipulierbaren Wertspeichern wie Bitcoin, Gold oder Silber treiben könnte. Bitcoin könnte dementsprechend als Profiteur einer expansiven Geldpolitik hervorgehen. Schließlich ist Bitcoin in seinem Supply ganz klar auf 21 Millionen Coins begrenzt, während Fiat-Währungen wie der US-Dollar beliebig viel nachgedruckt werden können.

Dementsprechend bietet Bitcoin eine deflationäre Entwicklung durch Knappheit, während der US-Dollar in letzter Zeit extrem viel gedruckt wird. Mehr Geld im Umlauf bedeutet zudem natürlich auch mehr potenzielle Nachfrage nach alternativen Assets. Anleger suchen schließlich nach Wertspeichern, die sich der Entwertung durch Geldneuschöpfung entziehen.

Dass Bitcoin deutlich von dieser Entwicklung profitieren könnte, zeigt aktuell auch das Verhalten institutioneller Investoren und Bitcoin-Wale. Hier kann nämlich klar beobachtet werden, dass die Akkumulation der größten Marktteilnehmer in den letzten Wochen und Monaten deutlich zugenommen hat, was sich unter anderem in den massiven Zuflüssen widerspiegelt, die die Bitcoin-Spot-ETFs in den letzten Wochen verzeichnet haben.

So könnte es also für Bitcoin weitergehen

Bitcoin wird heute ja bei 105.750?$ gehandelt, nachdem der Kurs noch am 22. Mai auf einen Allzeit-Höchststand von 111.970?$ gestiegen war. Dementsprechend befindet sich BTC mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 2,1?Billionen?$ gerade in einer Konsolidierungsphase, unmittelbar unter dem Allzeit-Höchststand.

Sollte BTC aus der aktuellen Konsolidierungsrange positiv ausbrechen und wieder über 110.000?$ steigen, könnte schnell eine Fortsetzung der Rallye in Richtung neuer Allzeit-Höchststände bei 120.000?$ folgen. Krypto-Experten sehen im weiteren Jahresverlauf ja sogar noch Potenzial für deutlich höhere Kurse. So geht der Finanzbuchautor des Bestsellers "Rich Dad Poor Dad", Robert Kiyosaki, bis zum Jahresende beispielsweise noch von einer Rallye auf 180.000?$-200.000?$ pro BTC aus.

BITCOIN is $84k today. Strongly believe Bitcoin will reach $180k to $200k in 2025.



What do you think? - Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) April 20, 2025

Von einer derartigen Entwicklung könnten dann vor allem auch junge Altcoins profitieren, die auf einen Bitcoin-Boom spekulieren.

Quelle: Btcbulltoken.com

