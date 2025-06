München (ots) -Angelique Renkhoff-Mücke ist neue Präsidentin des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln. Ihre Wahl wurde heute von der Mitgliederversammlung des IW Köln bestätigt. Sie folgt auf Arndt G. Kirchhoff, der seit 2013 ehrenamtlicher Präsident des IW Köln war.Angelique Renkhoff-Mücke zeichnet eine lange Zeit der unternehmerischen und ehrenamtlichen Expertise auf den unterschiedlichsten Themenfeldern aus. So ist sie seit 2001 Vorstandsvorsitzende der WAREMA Renkhoff SE, seit 2011 Tarifverhandlungsführerin und Mitglied des Präsidiums des vbm - Verbands der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e. V., seit 2013 Vizepräsidentin der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. und seit 2019 sowohl Vizepräsidentin der BDA - Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände als auch Co-Vorsitzende des BDA-Digitalrats.Angelique Renkhoff-Mücke hat die WAREMA Renkhoff SE als Vorstandsvorsitzende in den vergangenen Jahrzehnten zu einem innovativen und digital erfolgreichen Familienunternehmen fortentwickelt. Zeitgleich hat sie die bayerischen Tarifverhandlungen geprägt: Im Ton sachlich und in der Sache kompromissbereit war sie maßgeblich für zwei erfolgreiche Pilotabschlüsse Bayerns in der M+E Industrie verantwortlich (2013 und 2024). Auch an der Gestaltung der anderen Abschlüsse in der M+E Industrie war sie beteiligt. Sie hat in der Tarifpolitik in engem Schulterschluss mit den M+E Verbänden in Deutschland neue Wege eingeschlagen. So ist sie unter anderem eine der Architektinnen der automatischen Differenzierung."Wir gratulieren Angelique Renkhoff-Mücke zu ihrem neuen Amt. Mit ihrem Know-how und ihrer Expertise wird sie dem IW Köln die richtigen Impulse geben, Innovationen anschieben und den Ruf des IW Köln als renommierte Forschungseinrichtung wahren. Wir befinden uns in bewegten Zeiten und brauchen Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit. Das IW ist hier ein verlässlicher Partner. Damit das so bleibt, braucht es starke Persönlichkeiten, die sich für unabhängige Forschung einsetzen - denn selbstverständlich ist diese nicht", kommentiert Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. sowie der Verbände der bayerischen Metall- und Elektroindustrie bayme vbm.Pressekontakt:Tobias Rademacher,Tel. +49 (0) 89-551 78-399,E-Mail: tobias.rademacher@ibw-bayern.deOriginal-Content von: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58439/6049081