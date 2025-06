Mainz (ots) -Ab Donnerstag, 28. August 2025, 21.00 Uhr, übernehmen zwei Frauen das interdisziplinäre Gespräch "SCOBEL" in der Wissenschaftsprimetime bei 3sat: Im Wechsel werden Medizinethikerin Alena Buyx und Journalistin Stephanie Rohde mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen ein Thema ausführlich diskutieren. Mit der Verabschiedung von Gert Scobel in den Ruhestand und dem Moderationswechsel bekommt das Format auch einen neuen Namen: "NANO Talk". Die zuvor um 20.15 Uhr laufende Wissenschaftsdokumentation heißt künftig "NANO Doku". Damit baut 3sat seine Wissenschaftsmarke NANO weiter aus. "NANO Talk" und "NANO Doku" sind ab Sendetag fünf Jahre lang in der 3satMediathek verfügbar."Expertise, Kommunikationstalent und Begeisterungsfähigkeit""Das Anforderungsprofil, um so eine Runde leiten und wöchentlich mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler komplexe Themen aus Gesellschafts-, Natur- und Geisteswissenschaften verhandeln zu können, ist anspruchsvoll", so 3sat-Senderchefin Natalie Müller-Elmau. "Wir sind sehr glücklich, mit Alena Buyx und Stephanie Rohde zwei außergewöhnliche Persönlichkeiten gewonnen zu haben, die dieses Anforderungsprofil mehr als erfüllen, ja geradezu idealtypisch verkörpern. Sie besitzen beide die Expertise und das Kommunikationstalent, die Neugierde und Begeisterungsfähigkeit und verlieren dabei das Publikum niemals aus dem Blick.""Unterhaltung mit Erkenntnisgewinn"Alena Buyx und Stephanie Rohde treten in große Fußstapfen. Viele Jahre hat Gert Scobel im einzigen Wissenstalk im deutschen Fernsehen mit großer Leidenschaft zusammen mit seinen Gästen die unterschiedlichsten Themen diskutiert. "Unterhaltung mit Erkenntnisgewinn", wie der Moderator sagte, war stets das Ziel. "Für mich ist Gert Scobel unbestritten 'Mr. 3sat'", so Natalie Müller-Elmau weiter. "Wie kein anderer prägte er den Drei-Länder-Sender mit seinen Moderationen, seinen Sendungen, seinem untrüglichen Gespür für Inhalte und seiner großen Leidenschaft, auch komplexeste Themen verständlich zu vermitteln." Mit der Verabschiedung von Gert Scobel in den Ruhestand und dem Moderationswechsel bekommt das Format auch einen neuen Namen: "NANO Talk".Themen des "NANO Talks""KI vs Mensch" ist das Thema des ersten "NANO Talks" am Donnerstag, 28. August 2025, 21.00 Uhr. Medizinethikerin Alena Buyx spricht mit ihren Gästen darüber, wie die Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz die Welt verändern wird und welche Auswirkungen das auf die verschiedenen Lebensbereiche haben wird. Zuvor, um 20.15 Uhr, zeigt 3sat die "NANO Doku: KI vs Mensch". Am Donnerstag, 11. September 2025, 21.00 Uhr, diskutiert Journalistin Stephanie Rohde im "NANO Talk" mit ihren Gästen über "Kooperation statt Konkurrenz". Konkurrenz spielt zwar eine bedeutende Rolle im Leben und treibt zu Höchstleistung an. Doch bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass Kooperation ein wesentlicher Bestandteil des menschlichen Lebens ist. Zuvor, um 20.15 Uhr, zeigt 3sat die "NANO Doku: Soziale Tiere". Weitere Themen bis Ende des Jahres sind unter anderem Ernährung und Politik, Depression, Energiepolitik und Aliens.Info zu Alena BuyxAlena Buyx ist Medizinethikerin und Hochschullehrerin. Ihre Arbeitsgebiete reichen von medizinethischen Fragen aus der klinischen Praxis über Herausforderungen durch biotechnologische Innovation und medizinische Forschung bis zu ethischen und Gerechtigkeitsfragen in modernen Gesundheitssystemen. Von 2016 bis 2024 war sieMitglied des Deutschen Ethikrats, von 2020 bis 2024 dessen Vorsitzende.Info zu Stephanie RohdeStephanie Rohde ist Journalistin, Moderatorin und Podcasterin. Sie arbeitet für Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Darüber hinaus moderiert sie regelmäßig Diskussionsveranstaltungen, unter anderem für die Körber-Stiftung und die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. 2023 war sie "Journalist in Residence" am Wissenschaftszentrum Berlin. 