Berlin (ots) -Wertvolle Tipps aus Theorie und Praxis für die Praxis. Diskussionsrunden, Workshops, One-to-Ones und Markt der Möglichkeiten. Jede Menge Inspiration, wertvolle Impulse und neue Kontakte garantiert. Der Eintritt ist frei."CHANGE, CHALLENGE, CHANCE" lautet das Titelthema des 12. Berliner Unternehmerinnentages, der am Freitag, 20. Juni 2025, von 10 bis 17 Uhr, im Ludwig-Erhard-Haus (IHK Berlin, Fasanenstraße 85, 10623 Berlin) stattfindet. Initiiert und finanziert wird die Veranstaltung von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, als Kooperationspartner sind die Investitionsbank Berlin, IHK Berlin und Handwerkskammer Berlin sowie die Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH und der Verein Berliner Kaufleute und Industrieller e.V. (VBKI) mit an Bord.Das vielfältige Programm umfasst Diskussionsrunden, Workshops, Einzelberatungen und eine flankierende Info- und Kontaktbörse. Die Veranstaltung richtet sich an gestandene Unternehmerinnen sowie an alle Frauen, die es werden wollen. Der Eintritt ist frei.Wertvolle Tipps aus Theorie und Praxis für die PraxisFranziska Giffey, Bürgermeisterin und Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe, Nicole Korset-Ristic, Vizepräsidentin der IHK Berlin, und Carola Zarth, Präsidentin der Handwerkskammer Berlin, eröffnen die Veranstaltung, zu der rund 1.000 Interessentinnen erwartet werden. Die Keynote wird Nachhaltigkeits- und Transformationsexpertin Prof. Dr. Maja Göpel halten.Im Anschluss erwarten die Teilnehmerinnen spannende Paneltalks zu den Themen "Trends und Wachstumsfelder der Wirtschaft" und "Frau, Macht, Medien. Bis zur Augenhöhe ist noch Luft". Mit dabei sind u.a. Theresia Crone, Aktivistin und Influencerin, Ruth von Heusinger, Gründerin und Geschäftsführerin der ForTomorrow gGmbH, Dr. Katarzyna Mol-Wolf, Gründerin und Autorin, Natalya Nepomnyashcha, Unternehmensberaterin, Gründerin des "Netzwerk Chancen" und Autorin von "Wir von unten", und Petra Pinzler, Journalistin und Autorin von "Hat das Zukunft oder kann das weg? Ein Fortschrittskompass".In Breakout-Sessions vermitteln Expertinnen von Vereinen, Einrichtungen und Netzwerken gemeinsam mit engagierten Vorbild-Unternehmerinnen wertvolles Knowhow in Sachen "Gründung" und "Nachfolge, Betriebsübergabe/-übernahme". Parallel dazu gibt es drei Workshops von und mit Josephine Ballon, Head of Legal bei HateAid, Sabrina Rizzo, Facereaderin, Verhaltens- und Verhandlungsexpertin, und Uta Zech, Leiterin der Equal Pay Day Kampagne.Austausch und Vernetzung garantiertFlankierend dazu präsentieren 30 Ausstellerinnen, die sich in Berlin für mehr Frauen in der Wirtschaft einsetzen, ihre Projekte und Programme. Sie vermitteln zudem nützliche Kontakte in Sachen Gründung und erfolgreichem Unternehmerinnentum. Auch können die Teilnehmerinnen in Einzelgesprächen individuell beraten werden.Weitere Informationen zur Anmeldung und zum Programm gibt es unter www.berliner-unternehmerinnentag.de.