Der Goldpreis nähert sich allmählich wieder seinem Rekordhoch von rund 3.500 US-Dollar an. Am Dienstag erreichte er einen Höchststand von 3.391 USD, bevor eine Konsolidierung einsetzte. Gestützt durch neue Dip-Käufe während des asiatischen Handels und die anhaltenden Sorgen vor einer Verschärfung des Handelskriegs durch US-Präsident Donald Trump, legte Gold am Mittwoch wieder zu. Goldpreis: Handelskriegssorgen ...

