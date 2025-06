Linz (www.anleihencheck.de) - Die jährliche Inflationsrate in der Eurozone ist im Mai 2025 auf 1,9% gefallen, nach 2,2% im April, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Damit liege sie erstmals unter dem Zielwert der Europäischen Zentralbank von 2,0%. Dieser Rückgang werde hauptsächlich durch sinkende Energiepreise und eine deutliche Abschwächung der Dienstleistungspreisinflation verursacht. Die Kerninflation, die volatile Komponenten wie Energie und unverarbeitete Lebensmittel ausschließe, sei ebenfalls von 2,7% auf 2,3% gesunken. Dies verstärke die Erwartungen an eine weitere Zinssenkung durch die EZB. Seit Juni 2024 seien bereits sieben Zinssenkungen der EZB vorgenommen worden und Analysten würden morgen mit einer weiteren Senkung um 25 Basispunkte auf 2,0% rechnen. Die Unsicherheiten aufgrund geopolitischer Spannungen und Handelskonflikten könnten jedoch langfristig wieder zu steigenden Preisen führen und die Entscheidungen der EZB beeinflussen. (04.06.2025/alc/a/a) ...

