TEL AVIV (dpa-AFX) - Die israelischen Rüstungsexporte haben im vergangenen Jahr trotz des fortwährenden Gaza-Kriegs einen neuen Rekordwert erreicht. Sie beliefen sich 2024 auf umgerechnet fast 14 Milliarden Euro, wie das israelische Verteidigungsministerium mitteilte. Dies seien 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Es war demnach das vierte Rekordjahr in Folge.

Mehr als die Hälfte der Rüstungsvereinbarungen seien mit europäischen Ländern getroffen worden, hieß es in der Mitteilung. Die Rüstungsexporte hätten sich binnen fünf Jahren mehr als verdoppelt. Deutschland hat in Israel das sehr weit in die Höhe reichende Raketenabwehrsystem Arrow 3 gekauft./le/DP/mis