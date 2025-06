PARIS (dpa-AFX) - EU-Handelskommissar Maros Sefcovic hat sich nach einem Treffen mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer optimistisch über die laufenden Verhandlungen im Zollstreit mit Washington geäußert. "Wir gehen mit Tempo in die richtige Richtung", teilte er nach einem Treffen mit Geer in Paris mit. Man bleibe in engem Kontakt, so der EU-Kommissar. Er sprach von einer produktiven und konstruktiven Diskussion.

Die Tonlage zwischen den Vereinigten Staaten und der EU hatte sich jüngst wieder verschärft. Eine von US-Präsident Donald Trump angekündigte Verdopplung der Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium sind am Morgen europäischer Zeit in Kraft getreten. Seitdem gilt für Importe in die USA ein Satz von 50 Prozent - zuvor waren es 25 Prozent gewesen.

Sefcovic sagte zudem, er habe Greer mitgeteilt, dass die EU diese Entwicklung bedauere. "Ich habe ihm erklärt, dass dies den laufenden Verhandlungen eindeutig nicht zuträglich ist", so der Kommissar. Er betonte, dass die Entscheidung, die Zölle zu verdoppeln, eine Überraschung gewesen sei. "Wir exportieren hochspezialisierten Stahl, der für die US-Industrie benötigt wird." Europa und die USA litten beide unter weltweiten Überkapazitäten und sollten in diesem Feld zusammenarbeiten./mjm/DP/stw