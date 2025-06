Tokyo (ots/PRNewswire) -Vision Electric Super Conductors GmbH leitet das weltweit größte industrielle Supraleiter-Projekt mit einer Stromstärke von 200.000 AmpereFaraday Factory Japan LLC (https://www.faradaygroup.com/en/) hat mit der Lieferung von Hochtemperatursupraleiter (HTSL) an Vision Electric Super Conductors GmbH (https://www.vesc-superbar.de/) (VESC) begonnen. Bis 2027 wird VESC ein 600 m langes supraleitendes Stromschienensystem mit einer Stromstärke von 200.000 Ampere herstellen und installieren, um die Elektrolyseöfen in eine Aluminiumhütte in Hamburg (Deutschland) (https://www.energieforschung.de/de/aktuelles/news/2024/reallabor-der-energiewende-will-stromverbrauch-in-der-aluminiumindustrie-reduzieren) zu betreiben. Dieses neue kryogene supraleitende System bietet eine deutlich höhere Energieeffizienz als herkömmliche Lösungen. Dieser Meilenstein markiert den bisher größten Einsatz der HTSL-Technologie in der Aluminiumindustrie.Nach Angaben des International Aluminium Institute hat die Aluminiumindustrie weltweit eine geschätzte Jahresproduktion von über 72 Millionen Tonnen (https://international-aluminium.org/statistics/primary-aluminium-production/?publication=primary-aluminium-production&filter=%7B%22row%22%3A85%2C%22group%22%3Anull%2C%22multiGroup%22%3A%5B%5D%2C%22dateRange%22%3A%22annually%22%2C%22monthFrom%22%3A3%2C%22monthTo%22%3A3%2C%22quarterFrom%22%3A1%2C%22quarterTo%22%3A4%2C%22yearFrom%22%3A2024%2C%22yearTo%22%3A2025%2C%22multiRow%22%3A%5B85%5D%2C%22columns%22%3A%5B1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C106%2C7%2C8%2C9%2C10%5D%2C%22activeChartIndex%22%3A0%2C%22activeChartType%22%3A%22table%22%7D) mit einer durchschnittlichen Energieintensität von 135 kWh pro Kilogramm (https://international-aluminium.org/statistics/primary-aluminium-smelting-energy-intensity/?publication=primary-aluminium-smelting-energy-intensity&filter=%7B%22row%22%3A3%2C%22group%22%3Anull%2C%22multiGroup%22%3A%5B%5D%2C%22dateRange%22%3A%22annually%22%2C%22monthFrom%22%3Anull%2C%22monthTo%22%3Anull%2C%22quarterFrom%22%3A1%2C%22quarterTo%22%3A4%2C%22yearFrom%22%3A2023%2C%22yearTo%22%3A2023%2C%22multiRow%22%3A%5B3%2C4%5D%2C%22columns%22%3A%5B23%2C24%2C26%2C25%2C27%2C28%2C29%2C30%2C31%5D%2C%22activeChartIndex%22%3A0%2C%22activeChartType%22%3A%22map%22%7D). Das Hamburger Projekt soll das enorme Energiesparpotenzial von Supraleiterschienen für die Aluminium, aber auch für andere Elektrolyseverfahren, Rechenzentren, Solarfelder und Eisenbahnen aufzeigen."Dieses einzigartige Projekt ist für uns von besonderer Bedeutung, da es den Weg für die Markteinführung von Supraleitern in strategisch wichtigen Branchen wie der Elektrolyseproduktion von Metallen und Gasen ebnet", so Dr. Sergey Lee, Geschäftsführer von Faraday Factory Japan."Im Wettbewerb der Supraleiterhersteller überzeugte Faraday Factory durch technische Kompetenz und kommerzielle Unterstützung", so Dr. Wolfgang Reiser, Geschäftsführer der Vision Electric Super Conductors GmbH.Faraday Factory Japan (https://www.faradaygroup.com/en/)ist der weltweit größte Hersteller von Hochtemperatursupraleitern. Das Unternehmen hat seine neue Produktionsstätte 2024 in Betrieb genommen.Vision Electric Super Conductors GmbH (https://www.vesc-superbar.de/) hat eine Kernkompetenz im verlustfreien und sicheren Transport von hohen elektrischen Strömen in Industrie und Netz. Das Unternehmen liefert schlüsselfertige Lösungen, um die Projekte der Kunden von der Planung und dem Bau bis zur Inbetriebnahme und Wartung zu betreuen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2700839/600_meter_long_high_current_DC_bus_aluminum_smelter_plant_manufactured.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2507259/Faraday_Factory_Japan_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/faraday-factory-hat-mit-der-lieferung-von-supraleiterbandern-fur-eine-200-000-ampere-stromschiene-begonnen-die-in-eine-aluminiumhutte-in-hamburg-installiert-werden-soll-302473033.htmlPressekontakt:Dr. Sergey Samoilenkov,Direktor für Strategie,Faraday Factory Japan LLC,ssv@faradaygroup.com,+81 70 4489 1202; Geschäftsführer Dr. Wolfgang Reiser,Vision Electric Super Conductors GmbH,reiser@vesc-superbar.de,+49 631 627 9830Original-Content von: Faraday Factory Japan, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179967/6049129