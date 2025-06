© Foto: Richard Drew/AP/dpa

Mit nur 37.000 neuen Stellen im Mai zeigt sich der US-Arbeitsmarkt so schwach wie seit über zwei Jahren nicht mehr - ein Alarmsignal für die Konjunktur und die Fed.Die Schaffung neuer Arbeitsplätze in der US-Privatwirtschaft ist im Mai beinahe zum Erliegen gekommen. Nach Angaben des Gehaltsabrechnungsdienstleisters ADP stieg die Zahl der Stellen nur um 37.000 - der niedrigste Monatswert seit März 2023. Die US-Börsen gaben ihre vorbörslichen Gewinne in einer ersten Reaktion wieder ab. Die ADP-Zahlen verfehlten die Prognosen der Analysten deutlich: Experten hatten laut einer Umfrage von Dow Jones mit einem Zuwachs von 110.000 gerechnet. Auch gegenüber dem revidierten April-Wert von 60.000 …