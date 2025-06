Darum ist bald wieder mit mehr Volatilität bei BTC und Co zu rechnen

In den letzten Tagen war es am Kryptomarkt ungewöhnlich ruhig: Nach einer starken Rallye Mitte Mai befindet sich Bitcoin in einer Konsolidierungsphase, und auch viele Altcoins bewegen sich kaum im Wert. Doch genau diese Ruhe vor dem Sturm könnte bald vorbei sein, denn charttechnische Signale deuten darauf hin, dass BTC und andere Kryptowährungen schon bald wieder stärkere Kursbewegungen verzeichnen könnten.

Bitcoin und Co konsolidieren aktuell mit immer geringerer Volatilität

Der Kryptomarkt hat vor circa zwei Wochen ja seine größte Rallye seit langem erlebt. Die Gesamtmarktkapitalisierung aller Coins ist im Rahmen dieses Aufschwungs auf bis zu 3,53 Billionen $ angestiegen und Bitcoin konnte sogar ein neues Allzeithoch von 111.970 $ erreichen.

Seitdem ist der Markt jedoch in eine Konsolidierungsphase übergegangen. Das kann höchstwahrscheinlich darauf zurückgeführt werden, dass viele Anleger nun nach Bitcoins neuem Allzeithoch Profite realisieren wollen, um sich im Falle einer folgenden Korrektur abzusichern.

Daraus resultierte bei Bitcoin bisher ein geringfügiger Wertrückgang und heute wird die Leitwährung des Kryptomarktes nur noch bei 105.750 $ gehandelt. Gleichzeitig ist die Volatilität von BTC auf ein Minimum zurückgegangen und innerhalb der letzten 24 Stunden lediglich ein Kursanstieg um 0,4 % zu verzeichnen.

Quelle: Coinmarketcap.com

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei anderen Top-Coins. ETH konnte innerhalb der letzten Woche so lediglich um 0,67 % zulegen, für XRP ging es im 7-Tages-Vergleich um 1,5 % abwärts, und auch BNB verzeichnete in der letzten Woche eine Volatilität von weniger als 2 %.

Gleichzeitig befindet sich der Fear & Greed Index, welcher ja das Marktsentiment von Krypto-Anlegern angibt, mit 57 Punkten heute wieder im neutralen Bereich. Der Markt scheint dementsprechend in Erwartungshaltung eines neuerlichen volatilen Kursmoves von BTC abzuwarten. Nun deutet sich im BTC-Chart jedoch ein Chart-Pattern an, welches schon bald auf erhöhte Volatilität hindeuten könnte.

Bullisches Pennant-Muster könnte bald wieder für mehr Volatilität sorgen

Tatsächlich scheint Bitcoin seit dem Erreichen seines Allzeithochs nämlich ein sogenanntes bullisches Pennant-Muster im Chart auszubilden. Hierbei handelt es sich um eine Chartformation, die durch tiefere Höchststände und höhere Tiefs gekennzeichnet ist, welche einem mittleren Kursniveau entgegenstreben. Dadurch verringert sich die Volatilität immer weiter, bis es dann zu einem impulsiven Ausbruch aus diesem Chart-Pattern kommt.

Im Falle der aktuellen Wertentwicklung von Bitcoin scheint sich dieses bullische Pennant-Muster gerade um die 105.000?$-Marke zusammenzuziehen. Sollte der Coin die obere und untere Widerstandslinie des Chart-Musters weiter respektieren, so wäre bis zum Ausbruch nur noch maximal vier Tage Zeit.

Quelle: Tradingview.com

Sollte es den Bullen bis dahin gelingen, über die obere Widerstandslinie, welche aktuell bei circa 106.500?$ liegt, auszubrechen und den Widerstand in Support umzuwandeln, könnte das der Auslöser für eine Fortsetzung der Rallye in Richtung eines neuen Allzeithochs sein. Bitcoin könnte so schnell wieder über 110.000?$ steigen und dann auch weiter in Richtung 120.000?$ klettern. Da die aktuelle Konsolidierung ja auf einen vorangegangenen Aufwärtstrend folgt, ist es charttechnisch wahrscheinlicher, dass sich der Trend auch positiv weiter fortsetzt.

Wenn es jedoch wider Erwarten zu einem bearischen Reversal kommt und der Preis unter die untere Supportlinie des bullischen Pennant-Musters fällt, könnte das auch eine größere Korrektur und einen Rückfall in Richtung 100.000?$ einleiten.

Falls sich die Bitcoin-Rallye in den kommenden Tagen jedoch fortsetzt, könnten davon natürlich nicht nur Bitcoin selbst, sondern auch Altcoin-Projekte wie beispielsweise BTCBULL maßgeblich profitieren.

BTCBULL stellt heute eine spannende Investitionsalternative zu BTC dar

Hierbei handelt es sich um einen Bitcoin-Meme-Token, mit dem Anleger auf Bitcoins zukünftige Wertentwicklung spekulieren können sollen. Durch das Investment in BTCBULL qualifizieren sich Anleger nämlich automatisch für die Teilhabe an BTC-AirDrops, die in Zukunft an alle Bitcoin-BULL-Investoren ausgeschüttet werden.

Diese AirDrops sind jedoch an Bitcoins weitere Wertentwicklung gekoppelt. So soll es den ersten AirDrop erst dann geben, wenn Bitcoin erstmals die 150.000?$-Marke überschreitet. Weitere AirDrops sollen dann auch beim Überschreiten der 200.000?$-Marke und der 250.000?$-Marke erfolgen. Falls eine derartige Bitcoin-Rallye jedoch ausbleibt, gehen Anleger leer aus.

Quelle: Btcbulltoken.com

Im Angesicht der gerade so bullisch erscheinenden Marktsituation nimmt das Anlegerinteresse an BTCBULL immer weiter zu, und bis heute kamen bereits 6,795 Millionen?$ an Investitionen zusammen.

Interessant für Anleger ist dabei auch, dass der Coin gerade noch vor seinem ersten offiziellen Börsenlisting steht und ausschließlich über die Presale-Website gekauft werden kann. Hier wird der Coin gerade zum Kurs von 0,002545?$ angeboten, und Anlegern verbleiben nur noch circa 26 Tage, bis der Presale endet.

