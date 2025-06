Der Trend, Bitcoin in Unternehmensbilanzen aufzunehmen, nimmt immer mehr Fahrt auf. Eine wachsende Zahl von Firmen setzt auf die Kryptowährung als Wertspeicher - und das nicht zu knapp. Laut einer aktuellen Analyse von Standard Chartered halten mindestens 61 Unternehmen mittlerweile 3,2 Prozent aller jemals existierenden Bitcoin.Weltweit besitzen börsennotierte Unternehmen nun zusammen 673.897 Bitcoin, so Geoff Kendrick, globaler Leiter der Digital-Asset-Forschung bei Standard Chartered, in einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...