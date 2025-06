ROUNDUP/Kreise: China erwägt Bestellung Hunderter Airbus-Jets - Kurssprung

TOULOUSE - China könnte beim Besuch europäischer Staatsoberhäupter im Juli hunderte Flugzeuge bei Airbus bestellen. Derzeit führe der weltgrößte Flugzeughersteller Gespräche mit chinesischen Airlines zum Umfang einer Bestellung, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ein Auftrag könnte etwa 300 Mittel- und Langstreckenjets umfassen. Chinas Fluggesellschaften haben kaum noch Wahlmöglichkeiten, da das Land wegen des Handelsstreits mit den Vereinigten Staaten vorerst keine Jets des US-Herstellers Boeing abnimmt.

SFC Energy AG erhält Großauftrag von dänischer Norlys Fibernet

BRUNNTHAL/MÜNCHEN - Der Brennstoffzellen-Spezialist SFC Energy AG hat einen Großauftrag aus Nordeuropa erhalten. Die dänische Norlys Fibernet habe Wasserstoff-Brennstoffzellen für die Stromversorgung kritischer Telekommunikationsinfrastruktur bestellt, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Es handele sich um den ersten Großauftrag für die 2024 gegründete dänische Tochtergesellschaft und die erste Order des dänischen Glasfaser-Großhändlers Norlys. Den Wert des Auftrags bezifferte SFC nicht. Die Aktien von SFC legten vorbörslich zu.

Thyssenkrupp Nucera erhält Auftrag für Planungsstudie eines Großprojekts

DORTMUND - Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp Nucera hat einen Großauftrag zur Planung einer Elektrolyseanlage an Land gezogen. So soll der Konzern eine sogenannte Front-End-Engineering- und Designstudie (FEED) für ein groß angelegtes Wasserstoffprojekt in Europa durchführen, wie Thyssenkrupp Nucera am Dienstagabend in Dortmund mitteilte. Die geplante Wasserelektrolyseanlage soll eine Kapazität von rund 600 Megawatt haben. Der Auftraggeber möchte derzeit ungenannt bleiben, will den Wasserstoff aber zur Versorgung von Industriekunden in der Schwerindustrie einsetzen. 2026 sei eine Investitionsentscheidung vorgesehen, hieß es. Die im SDax notierte Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate nachbörslich mehr als 3 Prozent zu gegenüber dem Xetra-Schluss.

US-Bank Wells Fargo darf wieder wachsen - Fed hebt Beschränkungen auf

SAN FRANCISCO - Die US-Bank Wells Fargo darf nach vielen Jahren wieder ungezügelter auf Wachstum hinarbeiten. Die US-Notenbank Federal Reserve hob am Dienstagabend nach US-Börsenschluss Beschränkungen für die Vermögensteile der Bank auf, die das Wachstum für über sieben Jahre im Zaum gehalten hatten. Die Entscheidung der Aufsichtsbehörde fiel nach einer Überprüfung der Maßnahmen der Bank, die durch Skandale in die Bredouille gekommen war. Das Geldhaus erfülle alle Anforderungen, die ihm im Februar 2018 auferlegt worden seien, hieß es nun von der Fed. Die Wells-Fargo-Aktie legte im nachbörslichen US-Handel um mehr als zwei Prozent zu./men

Unicredit spricht nach Streit um BPM-Übernahme mit Italiens Regierung

MAILAND - Die italienische Großbank Unicredit spricht nun doch mit der italienischen Regierung über die Bedingungen für eine Übernahme der heimischen Konkurrentin BPM . Bei einem Gerichtstermin am Mittwoch zog das Mailänder Institut seine Forderung zurück, nach der der Staat die genannten Auflagen vorläufig aussetzen sollte. Es gebe konstruktive Gespräche mit der Regierung, hieß es weiter. Für die Uncredit-Aktie ging es bis zum frühen Nachmittag um rund 1,4 Prozent abwärts.

Elektro-Boom bei den Neuzulassungen hält an



BERLIN/FLENSBURG - Der Elektro-Boom bei den Neuwagen in Deutschland hat sich im Mai fortgesetzt. Mehr als 43.000 Neufahrzeuge mit Batterieantrieb kamen im vergangenen Monat neu auf die Straße, wie das Kraftfahrt-Bundesamt mitteilte. Das waren demnach fast 45 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Mit einem Anteil von 18 Prozent an allen Neuzulassungen fuhr nahezu jeder fünfte neue Pkw elektrisch.

NRW-Minister Laumann gegen Staatseinstieg bei Thyssenkrupp

DÜSSELDORF - Nordrhein-Westfalens Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) lehnt eine Staatsbeteiligung am Industriekonzern Thyssenkrupp ab. Es sei kein Zukunftsmodell für den heimischen Stahl, wenn der Staat mit einer Beteiligung oder einem Aufsichtsratsmandat unternehmerische Verantwortung übernehme oder am Ende gar noch versuche, die Produktion mit Subventionen wettbewerbsfähig zu halten, sagte er in einer Aktuellen Stunde des Düsseldorfer Landtags.

Bayer erhält weitere Zulassung für Krebsmedikament Nubeqa in USA

BERLIN - Bayer darf sein Prostatakrebs-Medikament Nubeqa in den USA zur Behandlung einer weiteren Patientengruppe verkaufen. Die US-Arzneimittelbehörde FDA habe Nubeqa in Kombination mit einer Hormontherapie (ADT) zur Behandlung von Patienten mit metastasiertem hormonsensitiven Prostatakrebs (mHSPC) zugelassen, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Dienstagabend mit.



