Generix, ein globaler Anbieter von Unternehmenssoftware mit einem umfangreichen Portfolio an SaaS-Lösungen für Supply Chain, Finanzen, Handel und B2B-Integration, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von Gartner® im Bericht "Europe Context Magic Quadrant for Transportation Management Systems" als "Notable Vendor" ausgezeichnet wurde.

Laut Gartner "ist Europa ein wachsender Markt für TMS-Anbieter, die tiefgreifende lokalisierte Lösungen mit Schwerpunkt auf Transportabwicklung, umfangreichen Netzwerken für Transportunternehmen, operativer Planung und Nachhaltigkeit bieten".

"Wir freuen uns sehr, dass unsere TMS-Lösungen im Gartner® Europe Context: Magic Quadrant for Transportation Management Systems ausgezeichnet wurden. Unsere TMS-Lösungen werden weltweit täglich von großen Herstellern, Einzelhändlern und externen Logistikdienstleistern (3 und 4 PLs) eingesetzt, um alle ihre Transportvorgänge optimal zu verwalten. Mit dem Aufkommen von KI und neuen Vorschriften sehen wir eine enorme Chance, Unternehmen weiterhin dabei zu unterstützen, profitablere und nachhaltigere Lieferketten zu schaffen", sagte Si-Mohamed Saïd, Chief Marketing Product Officer bei Generix.

Die TMS-Lösungen von Generix helfen Spediteuren bei der Planung und Durchführung ihres Warentransports, indem sie Transportprozesse integrieren und den gesamten Lebenszyklus einer Bestellung in einem einzigen, einheitlichen System verwalten. Die TMS-Lösungen von Generix zentralisieren Daten und automatisieren Arbeitsabläufe, um Kosten zu optimieren und die Effizienz bei der Bewältigung der täglichen Herausforderungen der komplexen europäischen Versandvorschriften zu verbessern. Mit CO2-Bilanzberichten ermöglicht Generix TMS Spediteuren außerdem, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren und ihre Nachhaltigkeitsziele durch die Optimierung von Routen und die Senkung des Kraftstoffverbrauchs zu erreichen.

Haftungsausschluss von Gartner:

Europa-Kontext: Magic Quadrant for Transportation Management Systems 9. April 2025, Oscar Sanchez Duran, Brock Johns

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke und MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner unterstützt keine der in seinen Forschungsberichten genannten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und empfiehlt Technologieanwendern nicht, nur Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Forschungsberichte von Gartner geben die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich dieser Forschungsergebnisse ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Generix

Generix ist ein globales SaaS-Unternehmen, das Unternehmen dabei unterstützt, sich miteinander zu verbinden, um jede digitale Verbindung in digitalen Wert zu verwandeln. Es bietet ein führendes Portfolio an Cloud-Lösungen und -Services auf Basis künstlicher Intelligenz, um die wichtigsten digitalen Geschäftsprozesse in den Bereichen Lieferkette, Finanzen und Handel sicher voranzutreiben. Darüber hinaus bietet das Unternehmen End-to-End-Lösungen für die B2B-Integration und -Zusammenarbeit, damit Unternehmen über digitale Geschäftsnetzwerke hinweg uneingeschränkt arbeiten können. Fast 900 Generix-Mitarbeiter sind bestrebt, über 5.000 Kunden in mehr als 60 Ländern bestmöglich zu bedienen. Das Unternehmen hilft dabei, mehr als 17 Milliarden Nachrichten zu verarbeiten, über 600 Millionen Paletten vorzubereiten, über 500 Millionen Rechnungen zu verwalten und mehr als 1 Million Transportvorgänge pro Jahr abzuwickeln. Generix glaubt an das immense Wachstumspotenzial der vernetzten Wirtschaft in einer nachhaltigen Welt. Weitere Informationen: www.generixgroup.com

