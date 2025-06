EQS-News: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Expansion/Expansion

SCHOTT Pharma investiert in die Produktion steriler Karpulen in Ungarn



04.06.2025

4. Juni 2025, Lukácsháza, Ungarn

SCHOTT Pharma beginnt mit dem Bau einer neuen Produktionsstätte für gebrauchsfertige Karpulen in Ungarn

Die Investition von über 100 Millionen Euro ist Teil der Expansionsstrategie des Unternehmens, um der wachsenden Nachfrage nach High-Value-Lösungen gerecht zu werden

Die neue Produktionsstätte wird am bestehenden Standort in Lukácsháza errichtet und soll über 100 neue Arbeitsplätze schaffen

SCHOTT Pharma, ein Pionier im Bereich pharmazeutischer Aufbewahrungs- und Verabreichungslösungen, investiert mehr als 100 Millionen Euro in seinen bestehenden Standort im ungarischen Lukácsháza, um Kapazitäten für sterile gebrauchsfertige (ready-to-use, RTU) Karpulen auszubauen. Nach der Eröffnung einer Produktionsstätte für vorfüllbare Glasspritzen im Jahr 2024 hat das Unternehmen nun den Grundstein für ein weiteres Werk am Standort gelegt, das Produktionskapazitäten für High-Value-Lösungen (high-value solutions, HVS) schaffen wird. Dieser Schritt ist Teil der Expansionsstrategie des Unternehmens, den Anteil dieser margenstarken Produkte am Umsatz zu erhöhen. "Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, erweitern wir unsere Kapazitäten und unsere Präsenz im Bereich Diabetes und Adipositas. Deshalb investieren wir mehr als 100 Millionen Euro in unser Werk in Ungarn", sagte Andreas Reisse, CEO von SCHOTT Pharma. Sterile Karpulen werden für die Verabreichung von Biologika, GLP-1 Medikamenten, Insulin oder Hormontherapien zur Behandlung von Diabetes, Fettleibigkeit oder Immunerkrankungen eingesetzt. Die neue Anlage wird mehr als 100 zusätzliche Arbeitsplätze in der Region schaffen.

Schon heute spielt der SCHOTT Pharma Standort Lukácsháza eine wichtige Rolle bei der Versorgung der weltweiten Pharmaindustrie mit Lösungen für die Aufbewahrung und Verabreichung von Medikamenten. Erst im vergangenen Jahr eröffnete das Unternehmen am Standort eine neue, hochmoderne Produktionsstätte für vorfüllbare Glasspritzen, die für GLP-1 Medikamente, kritische Impfstoffe oder Biologika eingesetzt werden. Seitdem wurde die Produktion mit 120 neuen Mitarbeitenden aufgenommen und weitere Produktionskapazitäten geschaffen.

Mit gebrauchsfertigen Karpulen will das Unternehmen zusätzliche Produktionskapazitäten für High-Value-Lösungen am Standort schaffen, der über ausreichend Platz verfügt, um die Wachstumsstrategie des Unternehmens zu unterstützen. "Wir möchten dem Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Handel unseren aufrichtigen Dank für die Unterstützung dieser beiden Expansionsprojekte aussprechen. Lukácsháza ist nicht nur ein wichtiger Standort für die Versorgungssicherheit unserer Kunden in der Region, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zur globalen Wachstumsstrategie von SCHOTT Pharma", sagt Eva Szabó, Standortleiterin in Lukácsháza.

Aufbauend auf den vorhandenen Kompetenzen wird die High-Tech-Produktionsstätte für sterile Karpulen mit modernsten Maschinen ausgestattet, um dem Markt hochwertige sterile Produkte anbieten zu können. Darüber hinaus werden eine fortschrittliche Waschanlage und ein neues Dampfsterilisationsverfahren für Karpulen die Umweltbelastung reduzieren. Die Produktion wird vollständig integriert und automatisiert sein und nur ein Minimum an manuellen Eingriffen erfordern. Nach St. Gallen in der Schweiz wird Lukácsháza der zweite Standort von SCHOTT Pharma sein, an dem sterile Karpulen hergestellt werden.



Über SCHOTT Pharma

Gesundheit ist entscheidend. Deshalb entwickelt SCHOTT Pharma wissenschaftlich fundierte Lösungen, die gewährleisten, dass Medikamente für Menschen auf der ganzen Welt sicher und einfach zu verwenden sind. Pro Minute erhalten mehr als 25.000 Menschen eine Injektion, die in einem Produkt von SCHOTT Pharma verpackt ist. Das Portfolio umfasst Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme für Medikamente, etwa vorfüllbare Spritzen aus Glas und Polymer, Karpulen, Fläschchen und Ampullen. Rund 4.700 Menschen aus über 60 Nationen arbeiten bei SCHOTT Pharma jeden Tag daran, einen Beitrag zur weltweiten Gesundheitsversorgung zu leisten. Mit 17 hochmodernen Werken in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien ist das Unternehmen in allen wichtigen Pharma-Märkten vertreten. Über 1.000 eigens entwickelte Patente und Technologien und ein modernes R&D-Zentrum in der Schweiz unterstreichen den Innovationsfokus des Unternehmens. Die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA hat ihren Hauptsitz in Mainz und ist im SDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Ihr Mehrheitsaktionär ist die SCHOTT AG, ein Unternehmen der Carl-Zeiss-Stiftung. In diesem Sinne setzt sich SCHOTT Pharma nachhaltig für Gesellschaft und Umwelt ein. Die 30 führenden Pharmahersteller injizierbarer Medikamente und insgesamt über 1.800 Kunden arbeiten mit SCHOTT Pharma zusammen. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 957 Millionen Euro. Weitere Informationen unter www.schott-pharma.com

Press contact:

Lea Kaiser

Media Relations

Lea.Kaiser@schott.com

+49 151 29223552

Tobias Erfurth

Investor Relations

ir.pharma@schott.com

