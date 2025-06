Noch immer fehlen einige von Apple versprochene KI-Features. Ein Pressebericht legt nahe, dass sich daran auch auf der Entwicklerkonferenz WWDC 2025 nicht viel ändern wird. In einer Woche beginnt Apples Entwicklerkonferenz WWDC 2025. Die Veranstaltung wird laut einem Bloomberg-Bericht in Sachen Neuerungen kleiner ausfallen als in den Vorjahren. Der Grund: Apple hat bei künstlicher Intelligenz wenig Neues zu zeigen und wird sich stattdessen auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...