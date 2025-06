Diese Integration ermöglicht Teams nahtlose Bug-Tracking-Funktionen direkt im Rahmen der Testumgebung, um die Zusammenarbeit zu verbessern und Software-Bereitstellungszyklen zu beschleunigen.

LambdaTest, eine einheitliche Plattform für agentenbasierte KI und Cloud-Engineering, gibt ihre Partnerschaft mit Assembla bekannt, einer robusten, cloudbasierten Plattform für Versionskontrolle und Projektmanagement. Diese Zusammenarbeit versetzt Softwareentwicklungsteams in die Lage, ihre Fehlerverfolgungsprozesse zu optimieren und die Gesamtproduktivität zu verbessern.

LambdaTest bietet Entwicklern eine umfassende Liste cloudbasierter Testlösungen, darunter Cross-Browser-Kompatibilitätstests, Web- und App-Automatisierungstests sowie Real Device-Tests. Nutzer von Assembla können jetzt problemlos mit der LambdaTest Plattform ausgestattet werden, um Fehler mit detaillierten Screenshots problemlos zu markieren und sie den Teammitgliedern zuzuordnen.

"Diese Integration von LambdaTest und Assembla versetzt die Entwicklungsteams in die Lage, ihre Test- und Fehlerverfolgungsprozesse zu optimieren" so Mayank Bhola, Mitbegründer und Head of Product bei LambdaTest. "Durch die Verbindung dieser Plattformen können die Teams einen lückenlosen Workflow aufrechterhalten, wobei durch gründliche Dokumentation und Nachverfolgung der während der Tests entdeckten Probleme sichergestellt wird, dass eine hochwertigere Software in höherer Geschwindigkeit bereitgestellt werden kann."

Will Baizer, General Manager, Assembla, erläuterte: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit LambdaTest, um unseren Benutzern Zugriff auf leistungsstarke Testfunktionen zu ermöglichen. Diese Zusammenarbeit versetzt unsere Nutzer in die Lage, Fehler früher im Entwicklungszyklus zu identifizieren, diese mit präzisen Screenshots und Einzelheiten zu dokumentieren und sie bis zur Lösung zu verfolgen, ohne die Plattform wechseln zu müssen. Diese Partnerschaft verbessert die Fähigkeit unserer Nutzer, qualitativ hochwertigere Anwendungen zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig den Testaufwand erheblich zu reduzieren."

Die Integration von Assembla und LambdaTest steht nun allen Nutzern zur Verfügung und bietet Teams eine nahtlose Lösung für das Testen von Anwendungen und die Protokollierung und Überwachung von Fehlern mit beispielloser Effizienz.

Weitere Informationen über diese Integration finden Sie unter https://www.lambdatest.com/support/docs/assembla-integration/

Über LambdaTest

LambdaTest ist eine AI-native Omnichannel-Qualitätssicherungsplattform, die Unternehmen in die Lage versetzt, die Markteinführungszeit durch intelligentes, cloudbasiertes Test Authoring, die Orchestrierung und Durchführung zu verkürzen. Mit über 15.000 Kunden und 2,3 Millionen Nutzern in mehr als 130 Ländern ist LambdaTest die bewährte Wahl für moderne Software-Tests.

Browser App Testing Cloud: Ermöglicht manuelle und automatisierte Tests von Web-Apps und Mobile Apps auf mehr als 10.000 Browsern, echten Geräten sowie in Betriebssystemumgebungen, die eine plattformübergreifende Konsistenz gewährleisten.

HyperExecute: Eine AI-native Testdurchführung und Orchestrierungs-Cloud, die Tests bis zu 70% schneller durchführt als herkömmliche Netze und eine intelligente Testverteilung, automatische Wiederholungsversuche, Echtzeitprotokolle und eine nahtlose CI/CD-Integration bietet.

KaneAI: Der weltweit erste GenAI-native Testagent, der LLMs (Large Language Models) für eine mühelose Testerstellung, intelligente Automation und sich selbst entwickelnde Testdurchführung nutzt. Es integriert sich direkt in Jira, Slack, GitHub und andere DevOps Tools.

Weitere Informationen finden Sie unter https://lambdatest.com

Über Assembla

Assembla ist eine cloudbasierte Plattform, die Lösungen für Softwareentwicklung und Projektmanagement bietet, die mit Fokus auf Softwareentwicklungsteams entwickelt wurden. Die Plattform unterstützt mehrere Versionskontrollsysteme, wie Git, Subversion (SVN) und Perforce, die Teams in die Lage versetzen, ihren Quellcode zu verwalten, Änderungen zu verfolgen und effizienter zusammenzuarbeiten.

Weitere Informationen finden Sie unter https://get.assembla.com/

