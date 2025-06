Villach (ots) -Dass Österreich reizvolle Wanderregionen & exzellente Kulinarik bietet, ist längst bekannt. Doch diese sechs Regionen verbinden beides zu einem neuen, ganzheitlichen Reiseerlebnis.Österreichs Wanderdörfer küren erstmals die herausragendsten Destinationen, in denen Naturerlebnis, Wandern und Kulinarik ein untrennbares Trio bilden.Hier geht es nicht um irgendeine Jause, sondern um kulinarische Höhepunkte in der Natur - serviert inmitten von Almen, Weingärten und Schluchten. Diese Destinationen sind kompromisslos in der Qualität, kreativ in der Küche und radikal regional. Sie erzählen Geschichten auf Tellern, in Backöfen und Weinkellern. Vom rustikalen Steinzeitgrillen bis zu alpinem Fine Dining mit Dreitausenderblick wird Essen hier zum unvergesslichen Erlebnis.Wer hier wandert, erlebt nicht nur die Landschaft, sondern auch den authentischen Geschmack der Region.Das sind die besten Wander- & Kulinarikregionen 2025:1. Bad Kreuzen | Oberösterreich2. Thermen- & Vulkanland | Steiermark3. Mittelkärnten | Kärnten4. Hochkönig | Salzburg5. Kitzbühel | Tirol6. Paznaun - Ischgl | TirolHochgenuss - weil's oben einfach besser schmeckt Mehr über die besten Genussregionen 2025 (https://drive.google.com/file/d/1cpMQOIVAd_9X2Pv0ha2O5qo04qp_23Ug/view?usp=sharing)Pressekontakt:Österreichs Wanderdörfer e.V.Mag. Monika Pripfl, B.A.Telefon: +43 (0) 4242/25 75 30 - 205E-Mail: monika.pripfl@wanderdoerfer.atWebsite: www.wanderdoerfer.atOriginal-Content von: Österreichs Wanderdörfer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65520/6049230