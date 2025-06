NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Aktienmärkte haben sich am Mittwoch erst einmal kaum bewegt präsentiert. Mäßige Konjunkturdaten gaben den Kursen keinen Rückenwind. Die nun in Kraft getretene Verdoppelung der US-Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium schreckte die Anleger derweil wenig.

Im frühen Handel stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,04 Prozent auf 42.536,76 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,04 Prozent auf 5.972,68 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,07 Prozent auf 21.678,40 Punkte nach oben./gl/men

