BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Niederlande wollen weitere Rüstungsgüter an die Ukraine liefern. Verteidigungsminister Ruben Brekelmans kündigte in Brüssel ein neues Unterstützungspaket für die maritime Sicherheit in Höhe von 400 Millionen Euro an. Dazu gehörten Patrouillenboote, Transportboote, Abfangjäger, Spezialeinsatzfahrzeuge - "also ein breites Spektrum von mehr als 100 Schiffen", sagte der Niederländer bei einem Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe.

Darüber hinaus umfasse das Paket auch mehr als 50 Seedrohnen sowie Waffensysteme, Sensoren, Ersatzteile und Ausbildung. Es sei ein komplettes Paket zur Stärkung der maritimen Sicherheit der Ukraine. Das sei sehr wichtig, da die russischen Bedrohungen beispielsweise sowohl im Schwarzen Meer als auch rund um Cherson zunähmen.

Die Niederlande lieferten der Ukraine bislang unter anderem F 16-Kampfflugzeuge sowie Artillerie, aber wenig Waffen für den Einsatz auf See.

Trotz der neuen politischen Situation in Den Haag bleibe die Position der niederländischen Regierung in Fragen der internationalen Sicherheit, der Verteidigung und der Unterstützung der Ukraine die gleiche, versicherte Brekelmans.

Die Koalitionsregierung in den Niederlanden war am Dienstag im Zuge eines Streits um die Asylpolitik zerbrochen. Voraussichtlich im Herbst wird es deswegen zu einer Neuwahl kommen./rdz/DP/stw