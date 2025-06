Nach der kürzlich erfolgten Einführung seines internationalen Mobilitätsprodukts setzt dataplor sein rasantes Wachstum mit neuen Finanzmitteln fort, um die globale POI-Abdeckung auszubauen, Kundenlösungen zu verbessern und intelligentere Geschäftsentscheidungen zu ermöglichen.

dataplor, ein führender Anbieter von globalen Standortdaten, gab heute den Abschluss einer Finanzierungsrunde der Serie B in Höhe von 20,5 Mio. USD bekannt. Die Runde wurde von F-Prime angeführt, unter Beteiligung von Spark Capital, FFVC, Acronym Venture Capital, Two Lanterns Venture Capital, APA Ventures, dara5 und Alumni Ventures.

Die neue Investition wird das Wachstum von dataplor beschleunigen, das Produktangebot erweitern und die globalen Standortinformationsprodukte des Unternehmens skalieren. Diese Finanzierung folgt auf die Einführung des globalen Mobilitätsprodukts von dataplor, das monatlich aktualisierte, datenschutzkonforme Daten zum Fußgängeraufkommen in internationalen Märkten liefert und Kunden damit leistungsstarke neue Einblicke ermöglicht. In Kombination mit den firmeneigenen POI-Daten (Point of Interest) bietet dataplor Unternehmen nun die umfassendste und datenschutzfreundlichste Übersicht über das reale Verbraucherverhalten auf globaler Ebene.

"Unternehmen weltweit erkennen zunehmend, wie wichtig genaue und dynamische Standortdaten für ihre Strategie sind", erklärte Gaurav Tuli, Partner bei F-Prime. "dataplor hat eine wirklich einzigartige Lösung entwickelt, die globale Reichweite, Datenqualität und Compliance auf eine bisher unbekannte Weise vereint. Wir freuen uns sehr, die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu unterstützen."

Unternehmen sind auf präzise, dynamische Standortdaten angewiesen, um strategische Entscheidungen zu treffen. Allerdings sind viele der verfügbaren internationalen POI-Daten veraltet, unvollständig oder ungenau, insbesondere in Schwellenländern. Diese Lücke führt zu entgangenen Geschäftsmöglichkeiten in Milliardenhöhe für Unternehmen, die expandieren, Ressourcen zuweisen oder das Verbraucherverhalten über Grenzen hinweg verstehen möchten. Die Standortdaten von dataplor schließen diese Lücke und decken über 350 Millionen POIs in mehr als 250 Ländern und Gebieten ab. Zu den Kunden zählen Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Finanzdienstleistungen, Einzelhandel, Logistik, Konsumgüter (CPG), Kartografie, Immobilien und mehr. Heute unterstützt dataplor Dutzende von Unternehmenskunden weltweit, darunter mehrere Fortune-100-Unternehmen, und integriert seine Daten in wichtige Arbeitsabläufe in den Bereichen Geodaten, Betrieb und Wachstum.

Seine Daten ermöglichen globale Markenunternehmen, wichtige Entscheidungen zu treffen von der Unterstützung von EV-Netzwerken bei der Echtzeit-Prognose des Ladegerätbedarfs über die Modellierung von Immobilienrisiken mit beispielloser georäumlicher Präzision für Versicherer bis hin zur Identifizierung von Distributoren und Expansion in unterversorgten Regionen für führende Konsumgüterhersteller. Durch die Kombination von KI, maschinellem Lernen und menschlicher Validierung stellt dataplor sicher, dass seine Datensätze auch in historisch wenig kartografierten Regionen stets genau, umfassend und aktuell sind.

Mit einem Ansatz, bei dem der Datenschutz an erster Stelle steht, stellt dataplor sicher, dass niemals personenbezogene Daten verwendet werden. Dies bietet Unternehmenskunden umfassende Sicherheit hinsichtlich der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und ethischer Datenpraktiken.

"Unsere Kunden benötigen genaue, aktuelle und weltweit konforme Standortdaten", erklärte Geoff Michener, Gründer und CEO von dataplor. "Mit dieser neuen Finanzierung verstärken wir unser Engagement für die Bereitstellung von Erkenntnissen höchster Qualität, erweitern gleichzeitig unsere geografische Abdeckung, bereichern unsere Produktpalette und erzielen durch nahtlose Kundenintegration echte geschäftliche Vorteile."

Über dataplor

dataplor ist ein führender Anbieter von Point-of-Interest- (POI) und Mobilitätsdaten, der globale Unternehmen bei ihrer Expansion im Ausland unterstützt, indem er schwer erreichbare Märkte mit einem datenschutzorientierten Ansatz kartografiert. Da die meisten internationalen Standortdaten oft ungenau und schnell veraltet sind, geht dataplor mehrere Schritte über den Branchenstandard hinaus und unterstützt die weltweit größten Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Kartografie, Suche, Logistikdienstleistungen, Konsumgüter (CPG), Telekommunikation, Investitionen, Immobilien und Finanzen dabei, Standortinformationen zu jedem gewerblichen oder physischen Standort in Echtzeit zu verstehen und so ihre Expansion im Ausland voranzutreiben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250603882166/de/

Contacts:

media@dataplor.com