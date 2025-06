EQS-News: IVU Traffic Technologies AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Schwedische Staatsbahn SJ AB wechselt in die IVU.cloud



04.06.2025 / 16:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die schwedische Staatsbahn SJ AB (SJ) geht den nächsten Schritt in der Digitalisierung: Ab sofort nutzt das Unternehmen für seine Betriebsführung die IVU.cloud der IVU Traffic Technologies AG und stellt damit sicher, dass die IT immer auf dem neuesten technischen Stand ist. Die schwedische Staatsbahn SJ ist mit über 6.800 Mitarbeitenden und rund 700 Fahrzeugen das größte Bahnunternehmen Schwedens und bietet nationale sowie internationale Zugverbindungen an. Bereits seit vielen Jahren plant und disponiert SJ ihre Fahrzeuge und Mitarbeitenden mit der integrierten Software IVU.rail. Innerhalb weniger Monate wurde nun die gesamte technische Betriebsführung auf die IVU.cloud umgestellt, die eine hochverfügbare und performante Nutzung von IVU.rail sicherstellt. "Die enge und vertrauensvolle Partnerschaft mit der IVU war ein zentraler Erfolgsfaktor für die schnelle Implementierung in die Cloud, die nun unsere gesamte Systemlandschaft stärkt", sagt Henri Caddeo, CIO bei SJ. "Durch die neue Lösung ist unser System widerstandsfähiger und auch die Anzahl von Störungen sowie die Reaktionszeit kann erheblich reduziert werden. Das ist ein Qualitätsgewinn für unseren gesamten Betrieb." "Wir arbeiten mit SJ bereits seit vielen Jahren vertrauensvoll zusammen und begleiten sie bei der Digitalisierung ihrer Prozesse", sagt Martin Schilling, Leiter Internationale Projekte Rail bei der IVU Traffic Technologies AG. "Mit der Umstellung auf IVU.cloud haben wir nun einen weiteren Meilenstein erreicht. Wir sorgen im Hintergrund für einen reibungslosen IT-Betrieb, sodass sich die SJ voll und ganz auf den exzellenten Service für ihre Fahrgäste konzentrieren kann."



04.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com