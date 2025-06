Frankfurt (ots) -Ab dem 1. Juni 2026 rückt Heiko Hunkel in den Vorstand des Verbandes der Sparda-Banken e.V. auf. Der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater wurde am Mittwoch von der Mitgliederversammlung in Frankfurt am Main einstimmig gewählt. Er folgt damit auf Uwe Sterz, der nach Ablauf seines Vertrags zum 31. Mai 2026 in den Ruhestand geht. Gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Florian Rentsch wird Heiko Hunkel ab Mitte 2026 den Verbandsvorstand bilden. Er ist seit September 2013 im Verband der Sparda-Banken als Bereichsleiter für den Prüfungsbereich verantwortlich und bestens mit der Sparda-Gruppe und deren aktuellen Themen vertraut."Vor uns liegt eine spannende Zeit. So wird unter anderem der Wechsel zum IT-Dienstleister der Atruvia die Sparda-Gruppe weiter zusammenschweißen", sagt das zukünftige Vorstandsmitglied Heiko HUNKEL.Der 51-Jährige tritt in die Fußstapfen von Vorstandsmitglied Uwe STERZ (60), der zum 31.05.2026 nach fast 14 Jahren im Verband auf eigenen Wunsch in den Ruhestand geht.Nach der Ausbildung zum Bankkaufmann absolvierte Heiko Hunkel ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Schon während seiner Zeit bei Ernst & Young schlug sein Herz für die Bankenbranche. Auch dort beschäftigte er sich im Wesentlichen mit der Prüfung und Beratung von Banken und Finanzdienstleistern. Seit 2005 ist er Steuerberater und wurde Anfang 2007 zum Wirtschaftsprüfer bestellt."Mit Heiko Hunkel bekommen wir einen neuen Vorstand, der aufgrund seiner großen Expertise und auch als Persönlichkeit im Verband, der Sparda-Gruppe und darüber hinaus hochgeschätzt wird. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit", so Vorstandsvorsitzender Florian RENTSCH."So gern wir Uwe Sterz' Amtszeit verlängert hätten, respektieren wir seinen Wunsch, sich in den Ruhestand zu verabschieden", so der Vorsitzende des Verbandsrats der Sparda-Banken, Stefan SCHINDLER. "Wir sind überzeugt, mit Heiko Hunkel eine hervorragende Besetzung für den Posten des Vorstands gefunden zu haben. Wir freuen uns, dass wir so schon frühzeitig eine Lösung finden konnten und ein nahtloser Übergang gewährleistet ist."Über den Verband der Sparda-BankenDer Verband der Sparda-Banken e.V. mit Sitz in Frankfurt am Main ist Prüfungsverband im Sinne des Genossenschaftsgesetzes. Als "Stabsstelle" ist er außerdem das Sprachrohr der Gruppe nach außen. Neben der Prüfung der Verbandsmitglieder obliegen dem Verband ebenso die Beratung und Betreuung der rechtlich und wirtschaftlich eigenständigen Sparda-Banken in genossenschaftlichen, rechtlichen, steuerlichen, betriebswirtschaftlichen, organisatorischen und personellen Angelegenheiten. Darüber hinaus übernimmt er die Aufgaben der Interessenvertretung und fördert die politische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und finanzwirtschaftlichen Themen.Über die Sparda-GruppeDie Gruppe der Sparda-Banken besteht aus elf wirtschaftlich und rechtlich selbständigen Sparda-Banken in Deutschland. Mit rund 3,7 Millionen Kunden und über 3 Millionen Mitgliedern gehören die Institute zu den bedeutendsten Retailbanken in Deutschland. Die Sparda-Banken sind genossenschaftliches Mitglied im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) und Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe.Pressekontakt:Sonja IngerlPublic Relations ManagerinVorstand & ÖffentlichkeitsarbeitVerband der Sparda-Banken e.V.Tower 185 - 17. EtageFriedrich-Ebert-Anlage 35-3760327 Frankfurt am MainTel.: +49 (0) 69 / 79 20 94 - 170Fax: +49 (0) 69 / 79 20 94 - 190Mobil: +49 (0) 151 / 5567 4233E-Mail: sonja.ingerl@sparda-verband.deOriginal-Content von: Verband der Sparda-Banken e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76672/6049293