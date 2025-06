Eine neue Steuerregel im Trump-Paket sorgt für Alarm. Allianz-CIO Subran warnt vor einem US-Dollar-Crash um 5 Prozent und einem Kurseinbruch an den Börsen. Droht der US-Wirtschaft eine neue Kapitalflucht? Eine umstrittene Steuerregelung im neuen US-Finanzpaket von US--Präsident Donald Trump sorgt für Nervosität an den Finanzmärkten. Laut Ludovic Subran, Chefvolkswirt der Allianz SE, könnte der US-Dollar im Fall einer vollständigen Umsetzung von "Section 899" um bis zu 5 Prozent einbrechen - begleitet von einem 10-prozentigen Rückschlag an den Aktienmärkten. "Ich glaube nicht, dass die Märkte heute eine vollständige Umsetzung von Artikel 899 einpreisen, sodass dies die Märkte tatsächlich …