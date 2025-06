Nahtlose Verbindungen erweitern das globale Streckennetz und verbinden den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Europa

Die taiwanesische Luxusfluggesellschaft STARLUX Airlines hat heute eine strategische Codeshare-Vereinbarung mit Etihad Airways mit Sitz in Abu Dhabi bekannt gegeben, die die Verbindungen für die Passagiere beider Fluggesellschaften in ihren jeweiligen Netzwerken verbessert. Die Vereinbarung, die auf der 81. Jahreshauptversammlung der International Air Transport Association (IATA) in Neu-Delhi unterzeichnet wurde, ist ein wichtiger Schritt in der internationalen Expansionsstrategie von STARLUX und bietet Reisenden einen verbesserten Zugang zu Europa über den Nahen Osten.

Im Rahmen dieser Partnerschaft können STARLUX-Passagiere bald Codeshare-Flüge mit Etihad Airways über die offizielle Website und die Vertriebskanäle von STARLUX buchen und so nahtlos von Taipeh über Abu Dhabi nach Europa reisen. Reisende können auch Flüge von jedem STARLUX-Abflugort buchen, die mit Codeshare-Flügen von Etihad nach Abu Dhabi verbunden sind, und von dort aus weiter zu europäischen Zielen wie Prag, Madrid und Barcelona fliegen. Gleichzeitig profitieren Etihad-Passagiere von einem optimierten Zugang zum Asien-Pazifik-Netzwerk von STARLUX mit reibungslosen Verbindungen über Taipeh zu wichtigen Städten in Japan, darunter Nagoya, Sapporo und Fukuoka, wodurch sich der Zugang zum vielfältigen Asien-Pazifik-Netzwerk von STARLUX weiter verbessert.

Die Codeshare-Vereinbarung vereinfacht das Reisen, da Gäste mit einer einzigen Buchung und einem einzigen Check-in am Abflughafen reisen können und ihr Gepäck automatisch zum Endziel weiterbefördert wird. Beide Fluggesellschaften werden gemeinsame Vertriebs- und Marketinginitiativen in Taiwan durchführen und planen, bis Ende des Jahres ein gegenseitiges Vielfliegerprogramm aufzunehmen.

"Unsere Partnerschaft mit Etihad Airways ist ein wichtiger Meilenstein für die globale Expansion von STARLUX Airlines und legt den Grundstein für zukünftige Europa-Strecken", sagte Simon Liu, Chief Strategy Officer von STARLUX Airlines. "Als eine der führenden Fluggesellschaften im Nahen Osten ist Etihad weltweit für seine Innovation und seinen Premium-Service bekannt Werte, die stark mit der Marke STARLUX übereinstimmen. Durch die Nutzung der Rolle Abu Dhabis als wichtiger Drehkreuz können wir mit diesem Codeshare unser Streckennetz schnell nach Europa ausbauen und unseren Passagieren eine größere Auswahl an Reiseoptionen bieten. Wir freuen uns auch auf eine vertiefte Zusammenarbeit im Bereich Meilen sammeln und Premium-Services, um unseren Kunden ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten."

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer bei Etihad Airways, sagte: "Diese Partnerschaft mit STARLUX Airlines eröffnet neue Marktchancen in Nordostasien und ermöglicht unseren Kunden über Taipeh Zugang zu den wichtigsten Geschäfts- und Urlaubszielen Japans. Der Ruf von STARLUX Airlines für erstklassigen Service passt perfekt zu unseren Standards, und gemeinsam bieten wir Reisenden mehr Auswahl und Komfort bei Verbindungen zwischen drei Kontinenten."

STARLUX Airlines bedient derzeit 32 Strecken zu 27 Zielen und verfügt über ein robustes asiatisches Streckennetz, während das Unternehmen seine Präsenz in Nordamerika mit Flügen nach Los Angeles, San Francisco und Seattle stetig ausbaut. Am 2. Juni startete die Fluggesellschaft ihre neueste Strecke nach Ontario, Kalifornien, mit vier wöchentlichen Flügen und stärkte damit ihre Präsenz an der Westküste der USA weiter. Im Februar 2026 plant STARLUX die Aufnahme seines fünften US-Ziels Phoenix und baut damit sein transpazifisches Streckennetz weiter aus. Die neu unterzeichnete Codeshare-Partnerschaft mit Etihad Airways ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für das internationale Wachstum von STARLUX, verbessert die globale Anbindung und bietet Passagieren weltweit ein nahtloses und hochwertiges Reiseerlebnis.

Über STARLUX Airlines

STARLUX mit Sitz in Taiwan wurde nach der Philosophie gegründet, dass Luxus nicht nur der Elite vorbehalten sein sollte, sondern allen Menschen zugänglich sein muss. Die Boutique-Fluggesellschaft bedient insgesamt 32 Strecken von Taiwan in die USA, nach Japan, Macau, Vietnam, Thailand, auf die Philippinen, nach Malaysia und Singapur. STARLUX-Passagiere, die zwischen Asien und Nordamerika reisen, profitieren von einem bequemen Transfer in Taipeh mit vier US-Strecken: Taipeh-Los Angeles, Taipeh-San Francisco, Taipeh-Seattle und Taipeh-Ontario. Im Februar 2026 wird STARLUX mit Phoenix sein fünftes US-Ziel anfliegen und damit sein transpazifisches Streckennetz weiter ausbauen. STARLUX legt größten Wert auf Sicherheit und bietet einen unvergleichlichen Service mit dem Ziel, das Fliegen zu einem wahrhaft luxuriösen und unvergesslichen Erlebnis zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.starlux-airlines.com/en-US oder auf unseren US-amerikanischen Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram.

Über Etihad Airways

Etihad Airways, die nationale Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, wurde 2003 gegründet und entwickelte sich schnell zu einer der weltweit führenden Fluggesellschaften. Von ihrer Heimatbasis in Abu Dhabi fliegt Etihad Passagiere und Fracht zu Zielen im Nahen Osten, Afrika, Europa, Asien, Australien und Nordamerika. Zusammen mit den Codeshare-Partnern von Etihad bietet das Streckennetz Zugang zu Hunderten von internationalen Zielen. In den letzten Jahren hat Etihad zahlreiche Auszeichnungen für seinen hervorragenden Service und seine Produkte, sein Frachtangebot, sein Treueprogramm und vieles mehr erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter etihad.com.

