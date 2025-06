Neuer Name und deutlich erweiterte Plattform EverWorker verbessert sein Angebot für die KI-Agenten-Erstellung durch höhere Benutzerfreundlichkeit und die Möglichkeit, extrem kompetente, unternehmensspezifische KI-Mitarbeiter in Minutenschnelle zu erstellen, mit Unterstützung von bereitstehenden Experten und ohne Kodierungs- oder Engineering-Anforderungen

EverWorker (ehemals Integrail) gab heute die nächste Generation seiner Plattform zur Erstellung und Nutzung einer stets einsatzbereiten, agentengesteuerten KI-Belegschaft bekannt. EverWorker vereint leistungsstarke Tools in einer umfassenden und sicheren Plattform und eliminiert auf diese Weise die typische technische Komplexität aktueller Methoden der KI-Anwendungsentwicklung. Dadurch kann jeder, der eine Aufgabe oder Rolle verständlich beschreiben kann, ganz einfach leistungsstarke KI-Mitarbeiter (sogenannte "EverWorkers") erstellen. Auf diese Weise kann der durchschnittliche Unternehmensleiter banale, geringwertige und zeitaufwendige Aufgaben automatisieren oder KI-Assistenten erstellen, die alltägliche Aufgaben zuverlässig bearbeiten.

In Verbindung mit der Plattformeinführung kündigte das Unternehmen zudem eine Umfirmierung von Integrail in EverWorker an. Die neue Marke wurde bewusst gewählt, um die unbegrenzten Kapazitäten und umfangeichen neuen Funktionen herauszustellen, die agentengesteuerte KI heutzutage unternehmensweit liefert. "EverWorker" bezeichnet die neue Klasse der KI-Agenten, die eine bestehende Belegschaft erweitern und verbessern und es jedem Unternehmen ermöglichen, produktiver zu sein, Kunden besser zu bedienen und das Unternehmen schneller und effektiver auszuweiten.

"Bis jetzt hatten die meisten Unternehmensteams Probleme damit, das volle Potential von KI auszuschöpfen, da sie fragmentierte Punktlösungen nutzten oder interne Engineering- und IT-Teams überlastet waren", sagte Peter Guagenti, CEO von EverWorker. "Heute befinden wir uns mit unserem neuen Namen und unserer bisher fortschrittlichste Plattform an einem entscheidenden Moment an dem Punkt, an dem KI-Strategie zu operativer Realität wird. Unsere Mission ist klar: Jedes Team in jedem Unternehmen dazu zu bringen, KI vorrangig einzusetzen. Unternehmen, die EverWorkers nutzen, erledigen komplexe, funktionsübergreifende Aufgaben mit beispielloser Geschwindigkeit und Effizienz und fördern dadurch messbare Zugewinne in puncto Leistung und Produktivität."

EverWorker ist der schnellste Weg, den Unternehmensleiter haben, um von der KI-Strategie zur KI-Realität zu kommen. Durch die Kombination von EverWorker-Plattform und On-Demand-Expertendienstleistungen können Unternehmen jeder Größe ihre KI-Anwendungsfälle schnell und effizient bereitstellen und ihre derzeitige Arbeitsweise transformieren. Zu den wichtigsten Funktionen und Vorteilen des EverWorker-Angebots gehören:

Intuitive Oberfläche für die Erstellung von KI-Agenten: Erstellen Sie eine KI-Belegschaft aus "universellen" und "spezialisierten" Mitarbeitern mit klaren Anweisungen in einer einfachen Drag-and-Drop-Oberfläche. Universelle oder "Universal Workers" sind kreative, vernünftig urteilende KI-Agenten, die als digitale Wissensarbeiter die Fähigkeiten Ihres Teams steigern und erweitern. Diese Agenten sind vorkonfiguriert und können Unternehmenswissen umfassend verstehen und Mitarbeiter vom ersten Tag an unterstützen. Spezialisierte oder "Specialized Workers" sind eng definierte Agenten, die äußerst spezifische Aufgaben und Rollen vorhersehbar und wiederholbar ausführen, um menschliche Mitarbeiter von diesen repetitiven und geringwertigen Aufgaben zu befreien. Specialized Workers befolgen strenge Arbeitsabläufe und Richtlinien, die der Benutzer in einer einem Flussdiagramm ähnelnden Oberfläche festlegt.

Integrierte Unternehmenswissens-Engine: Anders als bei anderen agentengesteuerten KI-Plattformen muss keine Data-Warehouse- oder RAG-Infrastruktur erstellt werden, um KI-Anwendungsfälle zu unterstützen. EverWorker verbindet sich direkt mit allen Unternehmenssystemen (unter Berücksichtigung der entsprechenden Berechtigungen) und speichert relevante Informationen in den proprietären Graph- und Kontext-Engines für Unternehmenswissen von EverWorker. Dafür ist weder ETL noch Data Engineering erforderlich. Dadurch können die KI-Mitarbeiter das Unternehmen des Kunden verstehen und genau wie jedes andere Teammitglied ihre Arbeit verrichten, indem sie verstehen, entscheiden und entsprechend handeln.

Sofortige Verbindung mit allen Unternehmenssystemen: EverWorker hat bereits den schwierigen Teil der Arbeit erledigt und die benötigten Informationen und Systeme verbunden. Die Plattform kann zudem mit jeder beliebigen Anwendung mit API (kommerzielle Anwendungen von Drittanbietern und interne benutzerdefinierte Apps) oder von jeder Website aus über unseren KI-Agenten-Browser interagieren und Daten extrahieren. EverWorker unterstützt auch gängige Standards wie Model Context Protocol (MCP) und Agent-to-Agent Protocol (A2A). EverWorker-Benutzer benötigen jedoch keine Engineering-Erfahrung, um sie zu verwenden.

100%ige Vertraulichkeit und Einhaltung der höchsten Sicherheitsstandards: EverWorker ist für den Kunden vollkommen vertraulich. Unsere Plattform funktioniert in der Umgebung des Kunden, entweder in einer virtuellen Private-Cloud (VPC), vor Ort oder in unserem privaten Single-Tenant-SaaS. Die Plattform lässt sich mit jedem LLM verbinden. Dazu werden die privaten Modellendpunkte des Kunden oder lokal bereitgestellte Modelle genutzt. Wir halten zudem alle wichtigen Sicherheitsstandards ein, darunter SOC2, DSGVO und ISO 27001.

Hilfe von unserem Expertendienstleistungsteam und vorkonfigurierten KI-Mitarbeitern: Sie werden mit EverWorker nicht allein gelassen. Unsere Plattform wird durch ein Team für Expertendienstleistungen und Support, ein Netzwerk aus Beratungspartnern und On-Demand-Training, das sämtliche KI-Grundlagen und die Erstellung von KI-Mitarbeitern abdeckt, unterstützt. Zudem bietet Ihnen unser wachsender Katalog an vorkonfigurierten EverWorkers einen Ausgangspunkt für gängige Aufgaben (darunter Finanzen, Betrieb, Kundendienst, Personal sowie Vertrieb und Marketing), um eine schnellere Amortisierung zu erzielen.

"Das EverWorker-Team hat unsere Vision verwirklicht, Kunden alles Notwendige an die Hand zu geben, um problemlos eigene KI-Assistenten und -Mitarbeiter erstellen zu können", sagte Anton Antich, Mitgründer und Chief Product Officer von EverWorker. "Die letzte Version von EverWorker bietet deutliche Verbesserungen, die unseren Kunden die schnellstmögliche Amortisierung und die niedrigsten Kosten für die Erstellung und den Einsatz von KI-Mitarbeitern ermöglichen."

Kundenmeinungen

"Die EverWorker-Plattform hat alles, was wir brauchen, um unser Ziel zu erreichen, eine strategische Unternehmensberatung zu sein, die nach dem AI-First-Ansatz handelt und Kunden und Partnern effiziente und effektive Services bietet", sagte Gordon Caplan, CEO von Dutchess Management, einem strategischen Beratungsunternehmen mit Sitz in New York, das auf Unternehmensumwandlungen und komplizierte Transaktionen spezialisiert ist. "Die von uns erstellten KI-Mitarbeiter machen uns deutlich effizienter und helfen uns dabei, unseren Partnern ein besseres Produkt zu liefern, als es uns vor EverWorker möglich war."

Jetzt verfügbar

Die neuste Version von EverWorker ist jetzt verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter EverWorker.ai. Dort können Sie auch eine Demo anfordern.

Über EverWorker

EverWorker wurde 2024 von den Unternehmern und früheren Veeam-Führungskräften Ratmir Timashev und Anton Antich gegründet. Seine Mission besteht darin, es Kunden durch eine stets einsatzbereite agentengesteuerte KI-Belegschaft zu ermöglichen, das Unternehmenswachstum zu beschleunigen und ihr ganzes Potenzial zu entfalten. Jeder, der eine Aufgabe und die gewünschten Ergebnisse beschreiben kann, kann einen entsprechenden KI-Mitarbeiter erstellen, und zwar ganz ohne Kodierung oder kompliziertes Engineering. EverWorker steigert die Produktivität, senkt Kosten und entlastet Teams in allen Unternehmensfunktionen, damit sie sich auf kreativere, strategischere und höherwertige Arbeiten konzentrieren können. Weitere Informationen finden Sie unter EverWorker.ai.

