Die russische Notenbank steht vor einer brisanten Entscheidung: Eine Zinssenkung um bis zu 300 Basispunkte könnte am Freitag notwendig werden, um eine drohende Rezession abzuwenden.Die Tage der strikten Zinspolitik in Russland könnten schon bald gezählt sein. Am Freitag entscheidet die Zentralbank über ihren Leitzins. Und nach Monaten des wirtschaftlichen Gegenwinds mehren sich die Zeichen, dass Gouverneurin Elvira Nabiullina zu einem spektakulären Kurswechsel gezwungen sein könnte. Eine Zinssenkung um bis zu 300 Basispunkte, also drei volle Prozentpunkte, liegt auf dem Tisch, eine der größten geldpolitischen Lockerungen der letzten Jahre. Der Druck kommt diesmal nicht von den Märkten, …