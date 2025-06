Vaduz (ots) -Am 28. Mai 2025 ereignete sich im Lötschental im Kanton Wallis ein massiver Bergsturz, der grosse Teile des Dorfs Blatten sowie angrenzende Gebiete verschüttete und zu weitreichenden Zerstörungen führte. Die Schutt- und Eismassen blockierten zudem den Flusslauf der Lonza, wodurch sich ein Rückstau bildete, der zusätzliche Schäden in Blatten verursachte. Neben privatem Eigentum wurden auch öffentliche Infrastrukturen wie Strassen, Strom- und Wasserleitungen sowie Schutzbauten schwer beschädigt oder zerstört.Als Zeichen der Solidarität mit der betroffenen Bevölkerung hat die Regierung entschieden, den Kanton Wallis mit einem finanziellen Beitrag in der Höhe von 100'000 Schweizer Franken zu unterstützen. Der Beitrag soll gezielt dort eingesetzt werden, wo Unterstützung am dringendsten benötigt wird.Dieser solidarische Beitrag unterstreicht die freundschaftlichen und historisch gewachsenen Beziehungen zwischen Liechtenstein und der Schweiz. Angesichts der engen Zusammenarbeit im Bereich des Katastrophenschutzes ist es Liechtenstein ein Anliegen, einen konkreten Beitrag zur Bewältigung der schwierigen Lage vor Ort zu leisten.Pressekontakt:Lena KleinDiplomatische Mitarbeiterin, Amt für Auswärtige AngelegenheitenT +423 236 60 64Lena.Klein@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100932330